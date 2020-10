A redução e restituição de valores de parcelamento fiscal

Primeiramente cumpre destacar que a adesão a qualquer tipo de Parcelamento Fiscal não impede posterior discussão de eventuais ilegalidades e cobranças abusivas. Isso porque, em recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375), o e. STJ firmou o entendimento que a confissão da dívida no ato do parcelamento fiscal não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Assim, podemos destacar a enorme economia com revisão do parcelamento do PEP do ICMS com a redução de juros, multas e agora com novo entendimento dos tribunais a possibilidade de redução dos acréscimos financeiros.

Entendeu-se que os acréscimos financeiros NÃO podem ser superiores àqueles incidentes em parcelamento de tributos federais (Selic). Atualmente, a taxa básica de juros (Selic) é de 2,25% ao ano, após redução histórica pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

Ocorre que o Decreto que instituiu o Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS, dispõe que incidirão acréscimos financeiros de 1% (um por cento) ao mês. Acréscimos financeiros a 1% a.m. representarão 12% a.a., portanto, muito superiores à Selic.

Assim, deve-se afastar a incidência de acréscimos financeiros superiores à taxa Selic, com o recálculo e redução das parcelas. Nos valores já pagos, cabe a compensação e restituição dos valores.

Em relação aos parcelamentos de tributos federais também é possível rever e reduzir parcelamentos onde incida a multa punitiva acima de 100% do valor do tributo, cabendo a redução e compensação/restituição de eventuais valores pagos a maior.

