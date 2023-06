A nanomedicina - em São Carlos tem

A nanomedicina é um campo multidisciplinar que combina a nanotecnologia com a medicina, visando desenvolver soluções inovadoras para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, sendo que, no Brasil, essa área tem ganhado cada vez mais atenção e investimentos, com diversas pesquisas e avanços significativos na área. O país conta com instituições de pesquisa e universidades renomadas que estão atuando ativamente na área da nanomedicina. Alguns exemplos incluem a Universidade de São Paulo (USP), onde o Campus de São Carlos se destaca através do Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia (GNANO) do Instituto de Física de São Carlos, a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre outras. Todas elas têm realizado estudos e desenvolvido tecnologias que envolvem nanomateriais, como nanopartículas, nanofibras e nanotubos, para aplicações médicas, sendo que alguns dos principais focos de pesquisa em nanomedicina no Brasil incluem o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de fármacos, nanosensores para detecção precoce de doenças, terapia fototérmica e nanodispositivos para diagnóstico. Além disso, o Brasil também tem investido em infraestrutura e plataformas tecnológicas na área da nanomedicina, com centros de pesquisa e laboratórios especializados em nanotecnologia e nanomedicina, que fornecem suporte técnico e científico para projetos nessa área. A nanomedicina no Brasil tem o potencial de trazer avanços significativos para a saúde e o bem-estar da população, permitindo o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e personalizados, além de proporcionar melhorias no diagnóstico precoce de doenças. O incremento do investimento contínuo em pesquisa e inovação nessa área é fundamental para impulsionar o progresso e aproveitar todo o potencial da nanomedicina no país, dentro de um espectro onde a nanotecnologia se apresenta como indispensável em todas as áreas - saúde, meio-ambiente, agronegócio e novos materiais, dentre muitos outras.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

