A Luz e Curcumina: Uma dupla promissora contra infecções hospitalares

Um grupo de pesquisadores brasileiros do CEPOF – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – INCT – IFSC – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e a Texas A&M University, desenvolveram uma forma inovadora de tornar procedimentos médicos, como a intubação, muito mais seguros. A solução combina dois elementos simples na área da óptica e da fotônica, ou seja, a “luz azul” ( Led/Laser como fontes de luz) e curcumina: pigmento natural do açafrão-da-terra para combater fungos que costumam causar infecções em ambientes hospitalares.

O estudo, publicado na revista Photochemistry and Photobiology, foi conduzido por cientistas do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP) – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) em parceria com a Texas A&M University. Entre os autores estão os pesquisadores Gabriel Grube dos Santos, Kate Cristina Blanco, Amanda Cristina Zangirolami, Maria Luiza Ferreira Vicente e Vanderlei Salvador Bagnato.

A equipe se dedicou a resolver um problema sério enfrentado nas UTIs: a formação de biofilmes, ou seja, colônias de microrganismos que se aderem a superfícies e resistem a medicamentos. Um dos principais vilões é o fungo Candida albicans, capaz de se fixar em tubos de intubação e causar complicações respiratórias, como a pneumonia e outras formas de infecções.

Para enfrentar o desafio, os pesquisadores revestiram os tubos com curcumina e, em seguida, aplicaram luz azul de 455 nanômetros. O resultado surpreendeu: a formação de biofilmes fúngicos caiu em até 98,3%, e consequentemente a margem de risco por infecções causadas nestes procedimentos hospitalares( “ intubação” do paciente) também. As imagens obtidas por microscopia mostraram que, ao ser ativada pela luz, a curcumina destrói a estrutura que mantém o fungo preso à superfície, levando-o à morte.

Outro ponto interessante é que a curcumina parece agir até mesmo antes da iluminação, dificultando que os fungos se fixem. Além disso, quando o processo de irradiação é repetido a cada quatro horas, ele impede que o biofilme chegue à fase madura , ou seja, o estágio em que muitas vezes se torna praticamente imune a antifúngicos.

Esses achados abrem caminho para o desenvolvimento de “dispositivos médicos inteligentes” resultados das pesquisas aplicadas, capazes de se manter limpos e seguros sem o uso constante de antibióticos. Isso poderia ajudar não só a reduzir infecções hospitalares, mas também a combater o grave problema da resistência microbiana.

Os pesquisadores agora querem continuar a testar o método em situações clínicas reais e verificar sua durabilidade. Caso os resultados se confirmem, a luz e a curcumina poderão se tornar aliadas valiosas da medicina moderna , mostrando que soluções simples e naturais também podem ser poderosas quando guiadas pela ciência.

Fontes: Pesquisadores Gabriel Grube dos Santos, Kate Cristina Blanco, Amanda Cristina Zangirolami, Maria Luiza Ferreira Vicente e Vanderlei Salvador Bagnato – CEPOF – INCT – IFSC -USP – Grupo de Óptica; Assessoria de Comunicação – IFSC – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC -USP