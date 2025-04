A importância dos biomateriais na engenharia de tecidos ósseos

Entrevistado: Marcelo Fabiano Filho



A engenharia de tecidos é um campo interdisciplinar que envolve a aplicação de princípios e métodos da engenharia de materiais e das ciências da saúde, com o objetivo de promover a regeneração e reparação de tecidos danificados. Esse campo possui grande potencial para o desenvolvimento de novas tecnologias e biomateriais capazes de restaurar e estimular a regeneração de tecidos afetados por traumas, deformidades ou doenças.

Uma das principais áreas de aplicação da engenharia de tecidos é a reparação de tecidos ósseos, especialmente devido ao aumento da incidência de osteoporose, uma condição que eleva os riscos de fraturas ósseas, especialmente em idosos. A demanda por biomateriais para o tratamento de tecidos ósseos tem crescido consideravelmente, à medida que os tratamentos convencionais, como a imobilização e a utilização de placas e parafusos para fixação óssea, muitas vezes não apresentam resultados satisfatórios. Esses tratamentos podem levar ao surgimento de complicações adicionais, como infecções, doenças associadas, à necessidade de intervenções médicas frequentes, e a diminuição da qualidade de vida do paciente, além do aumento significativo dos custos médicos.

A engenharia de tecidos visa superar as limitações dos tratamentos tradicionais por meio de soluções inovadoras, como o uso de materiais substitutos que apresentem boa biocompatibilidade e tolerância imunológica, evitando a rejeição e promovendo uma integração eficaz com o tecido ósseo. Os biomateriais sintéticos têm se mostrado uma alternativa promissora para a regeneração óssea, pois não comprometem os tecidos saudáveis, diminuem o risco de infecções bacterianas e estão se tornando cada vez mais acessíveis comercialmente, graças aos avanços na pesquisa e desenvolvimento.

O mercado de biomateriais, especialmente para enxertos ósseos, têm experimentado um crescimento significativo, impulsionado pelo avanço da medicina e da engenharia de materiais. Este mercado movimenta bilhões de dólares anualmente e inclui produtos como catéteres, lentes de contato, lentes intraoculares, próteses de quadril, joelho e ombro, além de stents e dispositivos de fixação óssea, como parafusos e placas.

O crescimento no uso de biomateriais pode ser atribuído a três fatores principais: o aumento da expectativa de vida da população, que leva ao envelhecimento da população global; a melhoria do padrão de vida e do poder aquisitivo em países em desenvolvimento, proporcionando maior acesso a tecnologias de saúde; e os avanços tecnológicos que têm possibilitado o tratamento de doenças anteriormente consideradas intratáveis.

A questão do envelhecimento populacional é especialmente relevante, pois estima-se que, em 2050, mais de 20% da população mundial terá mais de 60 anos, o que representa cerca de 2 bilhões de pessoas. Isso resultará em um aumento significativo na demanda por implantes e biomateriais para a substituição de órgãos e tecidos danificados. Dessa forma, a procura por novas abordagens terapêuticas e biomateriais inovadores deve crescer ainda mais para atender às necessidades de uma população cada vez mais envelhecida.

Marcelo Fabiano Filho é formado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com ênfase em materiais metálicos. Durante sua carreira acadêmica, desenvolveu um forte interesse pelos materiais utilizados na área da saúde, particularmente no campo da regeneração óssea. Com esse foco, ele direcionou sua trajetória profissional para a indústria de biomateriais, onde trabalhou por 3 anos e meio em um setor especializado no desenvolvimento de materiais para enxertia óssea. Nesse período, acumulou experiência prática no design, desenvolvimento e testes de biomateriais, com ênfase em sua aplicação para a regeneração e reparação óssea.Com a sua experiência consolidada na indústria de biomateriais, Marcelo ampliou seus horizontes profissionais e, atualmente, atua como engenheiro de design mecânico na optikAI, uma empresa inovadora na área de inteligência artificial aplicada à óptica. Nesse novo desafio, ele aplica seus conhecimentos em engenharia de materiais e design mecânico para desenvolver soluções tecnológicas avançadas, com foco em aprimorar processos e dispositivos de óptica inteligente. Atua também atualmente em projetos de pesquisa e desenvolvimento nos Laboratórios do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica(CEPOF) - INCT - IFSC - USP ( coordenador do CEPOF - INCT - IFSC - USP Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato), no Laboratório de Inovações Optronicas para Oftalmologia e Agricultura (LIO2A) -CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica ( coordenado pelo Prof. Dr. Jarbas Caiado de Castro Neto)



Fontes: Marcelo Fabiano Filho - Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e desenvolvedor junto ao CEPOF – INCT – IFSC -USP – Grupo de Óptica - Laboratório de Inovações Optronicas para Oftalmologia e Agricultura (LIO2A); e Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador do CEPOF - INCT - IFSC – USP – Grupo de Óptica, e Prof. Dr. Jarbas Caiado de Castro Neto – Coordenador do Laboratório de Inovações Optronicas para Oftalmologia e Agricultura (LIO2A) – CEPOF – INCT – IFSC -USP – Grupo de Óptica ; e Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico de Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica.