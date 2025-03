A ImportÃ¢ncia do Laser na Podologia

O podólogo é o profissional habilitado para tratar e prevenir as doenças dos pés. Você sabia que há diferença entre podólogo e podologista? Pois é, há diferença! O profissional formado com carga horária do curso técnico é chamado podólogo. O profissional formado com carga horária do curso tecnólogo e bacharelado é chamado de podologista.

O que é, então, a podologia? E o que ela pode proporcionar?

A podologia é a ciência, na área da saúde, que estuda, investiga, trata e previne toda patologia dos pés. Os profissionais estão aptos para tratar não somente unha encravada como aliviar as dores de calosidades, fissuras, fungos, esporão de calcâneo, fasciite plantar e obter hipótese diagnóstica para encaminhar ao especialista, uma vez que, tendo essa conduta o profissional da podologia pode evitar complicações, como por exemplo, uma amputação.

O Governador do Estado de São Paulo regulamenta através do decreto nº 67.324, de 01 de dezembro de 2022 sob a Lei nº 16,763, de 11 de junho de 2018, a profissão de podólogo.

Nos últimos anos, a podologia tem ganhado destaque, pois com a crescente conscientização do cuidado com os pés, os profissionais da área têm se dedicado a oferecer tratamentos abordando condições que podem impactar diretamente a saúde do paciente.

Entre as inovações mais significativas na podologia, destaca-se o uso da laserterapia. Esta tecnologia avançada oferece abordagem eficaz em diversos tratamentos e o podólogo pode oferecer em seu consultório. Um diferencial que tem resultados comprobatórios cientificamente quanto à resposta significativa de melhora nos pacientes.

O equipamento de laser é de baixa potência, com luz vermelha e infravermelha, com ondas de 660nm (vermelho) e 808nm (infravermelho), com doses em joules (energia aplicada) e uma potência de 100mw. É um tratamento que permite ser associado a outros tratamentos sem efeitos colaterais.

Mas, para o profissional executar essa técnica, é preciso buscar muitos estudos sobre física e bioquímica. Para que tenha conhecimento na escolha do melhor protocolo para seu paciente.

Essa terapia promove uma resposta de tratamento de dentro pra fora, ou seja, a luz é carreada, através de um fotossensibilizador - se preciso, até a célula. E é absorvida através da mitocôndria. Causando, assim, uma morte celular “contaminada” para a reprodução de uma nova célula saudável.

Há, também, uma técnica com aplicação sistêmica, não invasiva, na artéria radial, chamada de Ilib, que promove ação antioxidante, analgésica e anti-inflamatória. Essa técnica permite tratar patologias como fibromialgia, tendinite, artrite e muito mais.

A utilização do laser permite uma recuperação mais rápida e sem dor, além de reduzir o risco de infecções, promover um alívio de dor e regerneração tecidual e o aumento da circulação sanguínea, o que acelera o processo de cicatrização.

Vale ressaltar a extrema importância de realizar a laserterapia com os equipamentos de segurança, como por exemplo, os óculos. Para que não haja absorção da luz diretamente nos olhos, tanto do paciente quanto do profissional.

Os profissionais de podologia estão se capacitando cada vez mais para integrar essas tecnologias para proporcionar um atendimento de qualidade e com respeito as necessidades individais de cada paciente.

Conscientizar a população sobre ir, regularmente, ao podólogo é de suma importância. Priorizar a saúde dos pés é questão de obter qualidade de vida para que tenhamos um andar com saúde e conforto, valorizando a base do nosso corpo e promover um futuro mais saudável. É fundamental que tanto os profissionais quanto a população reconheçam o valor dessa especialidade na área da saúde e dos avanços tecnológicos que podem fazer toda diferença no tratamento e prevenção das doenças podológicas.

Kellen Alexandra Botelho Gussi é aluna de mestrado da PPGBIOTEC Ufscar e aluna/orientada do professor Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica.

Fontes: Kellen Alexandra Botelho Gussi mestranda/pesquisadora da PPGBIOTEC – Ufscar e CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica; Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior - Pós-doutorando - Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo - Coordenador dos Projetos Clínicos CEPOF – INCT - IFSC/USP - UTF/ Santa Casa São Carlos e Coordenador da Especialização em Laser em Saúde - IEP Santa Casa CEPOF- INCT- IFSC-USP; e Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica.