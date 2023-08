A importância do ensino e pesquisa na física somado a difusão científica no Brasil

Manter a qualidade do ensino de física é um grande desafio para as instituições de ensino e pesquisa, e para os professores e pesquisadores, onde o apoio governamental, órgãos financiadores , e de apoio ao ensino e a pesquisa, tem fundamental importância neste processo, inclusive para o desenvolvimento educacional e científico brasileiro.

Podemos destacar, e exemplificar com renomadas instituições brasileiras neste contexto: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, onde destacamos no site https://www.gov.br/cnpq/pt-br, e a FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Destacando que no Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – USP temos o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Óptica Básica e Aplicada às Ciências da Vida ( CNPq), e o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (FAPESP).

A FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo é outra importante instituição que tem em São Carlos – SP o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF ) – IFSC – USP, com importantes linhas de pesquisas e inovações, e diversas ações de difusão científica .

Fontes: Site CNPq , Site Fapesp, Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC - USP

A tradição no ensino de física no Brasil data de muito tempo, e o Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – USP é o exemplo de Instituição brasileira voltada ao o ensino, pesquisa e inovação, tanto na graduação e na pós-graduação, somado as ações de difusão científica do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) -IFSC – USP – Grupo de Óptica que tradicionalmente promovem ações educativas e científicas para a população em geral.