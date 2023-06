A importância da nanotecnologia no agronegócio

A nanotecnologia tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante na área do agronegócio, oferecendo diversas oportunidades e benefícios para o setor, independente das várias perspectivas que se colocam, opiniões contrárias e interesses que amiúde surgem ciclicamente. Contudo, o conceito da aplicação da nanotecnologia na agricultura e na pecuária tem o potencial de melhorar a eficiência dos processos agrícolas, aumentar a produtividade, reduzir o impacto ambiental e melhorar a qualidade dos produtos agrícolas. Pelo menos, é isso que se tem verificado, já com inúmeros indicadores de sucesso. Por exemplo, a nanotecnologia permite o desenvolvimento de fertilizantes e agroquímicos de liberação controlada, que proporcionam liberar de forma gradual nutrientes e pesticidas, melhorando a eficiência de seu uso e reduzindo a quantidade necessária para alcançar os mesmos resultados. Além disso, nanomateriais podem ser utilizados como transportadores de agentes ativos, garantindo uma liberação direcionada e eficaz. Outro dos quesitos da nanotecnologia no agronegócio é a melhoria da qualidade e da segurança dos alimentos, já que a nanotecnologia pode ser aplicada nas embalagens de alimentos através de filmes e de revestimentos com propriedades antimicrobianas, permitindo uma maior vida útil dos produtos alimentícios. Além disso, nanosensores podem ser utilizados para detectar e monitorar contaminantes, como bactérias, pesticidas ou micotoxinas, proporcionando uma maior segurança alimentar. Já no campo de sistemas de entrega de nutrientes, a nanotecnologia tem a particularidade de desenvolver nanopartículas que podem ser utilizadas para encapsular nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais, permitindo uma melhor absorção e utilização por plantas e animais, auxiliando a melhorar a nutrição das culturas e a saúde dos animais. Outra área onde a nanotecnologia pode ser muito útil é na redução do consumo de água na agricultura através do desenvolvimento de materiais de revestimento nanoestruturados que retardam a evaporação da água do solo. Além disso, nanossensores podem ser utilizados para monitorar a umidade do solo e otimizar a irrigação, evitando o desperdício de água. O desenvolvimento de métodos avançados para a detecção e controle de poluentes ambientais, como metais pesados, pesticidas e poluentes orgânicos, é outro destaque da ação da nanotecnologia, inclusive com a aplicação de nanomateriais que podem ser utilizados para remover contaminantes do solo e da água, contribuindo para a recuperação de áreas degradadas e a preservação do meio ambiente. A nanotecnologia no agronegócio está em constante desenvolvimento no Brasil, atendendo a que o país possui uma sólida base científica e tecnológica na área, com diversas instituições de pesquisa e universidades que estão realizando estudos e desenvolvendo inúmeras aplicações nanotecnológicas aplicadas à agricultura. A aplicação da nanotecnologia no agronegócio traz benefícios significativos em muitas áreas, permitindo, especialmente, uma produção agrícola mais eficiente, sustentável e segura. No entanto, é importante destacar que a implementação de nanotecnologia no agronegócio ainda enfrenta desafios, como o custo de produção, a regulação e a conscientização dos produtores e da sociedade sobre os benefícios e as precauções relacionadas ao uso dessas tecnologias.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

