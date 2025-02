A Fotobiomodulação na Estética e diversas vertentes

Entrevsitada: Pesquisadora Regiane Zerbetto Jorge

Nas dependências do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP, todos os dias, as equipescoordenadas pelo professor Dr. Vanderlei SalvadorBagnato desenvolvem equipamentos e técnicas que podem beneficiar a sociedade de diversas formas. Dentre elas está a aluna Regiane Zerbetto Jorge, voltada à fotobiomodulação para a estética. O Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – Grupo de Óptica – IFSC – USP tem uma seleto grupo de pesquisadores trabalhando em diversas linhas de pesquisas, dentre elas está as pesquisas na área da óptica e da fotônica aplicadas á saúde.

Fotobiomodulação: A Luz no Combate à Acne

A acne é uma das principais queixas entre os adolescentes e também pode afetar as mulheres na fase adulta.

Alguns fatores podem desencadear o quadro de acne, como, alteração do hormônio cortisol (hormônio do estresse), alguns cosméticos comedogênicos (obstruem os poros e aumentam a produção de sebo da pele), síndrome do ovário policístico (SOP), diabetes, alteração hormonal na adolescência, predisposição genética, pele oleosa, exposição excessiva ao sol, alimentação rica em laticínios, carboidratos, frituras, excesso de anabolizantes e algumas vitaminas.

Essa situação, impacta diretamente na autoestima podendo envolver outros riscos como depressão, ansiedade, isolamento social, insatisfação com o corpo devendo ser tratada o mais rápido possível para evitar cicatrizes futuras.

Entre os tratamentos inovadores, a fotobiomodulação tem se destacado como uma alternativa segura e eficaz no controle da inflamação e na regeneração da pele.

Esse tratamento utiliza luzes de diferentes comprimentos de onda para modular a atividade celular sem causar dor ou efeitos colaterais.

No caso da acne, a luz azul tem a função bactericida agindo diretamente sobre a Propionibacteriumacnes, bactéria responsável pela infecção, eliminando-a de forma não invasiva. Já a luz vermelha auxilia na redução da inflamação e estimula a cicatrização, minimizando marcas e acelerando a recuperação da pele.

Por ser um método indolor e sem necessidade de tempo de recuperação, tem se tornado uma excelente opção para quem busca melhorar a saúde da pele sem recorrer a tratamentos agressivos.

Fotobiomodulação: Tecnologia de ponta para a estética avançada.

Atualmente, a busca por procedimentos estéticos seguros, se destaca com o uso da fotobiomodulação.

Essa tecnologia, utiliza luzes de baixa intensidade, que interagem com as células da pele promovendo respostas de acordo com seu comprimento de onda. Esse método, além de ser indolor, oferece benefícios à pele sem necessidade de tempo de recuperação.

- Luz vermelha – estimula a produção de colágeno, melhorando a firmeza da pele e reduzindo os sinais de envelhecimento e ajuda no tratamento capilar.

-Luz azul – tem ação bactericida e fungicida, controla a acne, reduz infecções e tem ação hidratante.

-Luz âmbar – melhora a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos favorecendo a recuperação celular e melhora das manchas.

-Luz infravermelha – promove ativação de fibroblastos, modula processos inflamatórios, reduz edemas e analgesia temporária.

Com a fotobiomodulação, a estética avançada se torna acessível, segura e eficaz. Aproveite os benefícios dessa tecnologia inovadora e ilumine sua pele com a potência da luz, alcançando resultados naturais e duradouros.

Fotobiomodulação: A Solução Inovadora para o Tratamento da Rosácea

A rosácea é uma condição crônica de pele que causa vermelhidão, inflamação e, em alguns casos, pápulas no rosto. Pode ser controlada com alguns procedimentos estéticos, melhorando a qualidade de vida.

Um desses procedimentos, que tem se mostrado cada vez mais eficaz, é a fotobiomodulação.

Nessa técnica, é utilizada a luz de baixa intensidade para estimular os processos naturais da pele e promover benefícios terapêuticos. Diferentes comprimentos de onda de luz são utilizados para tratar a rosácea. A luz ajuda a reduzir a inflamação, aliviar a vermelhidão e melhorar a saúde geral da pele de modo não invasivo.

Existe diferentes comprimentos de onda de luz para obter efeitos terapêuticos específicos:

• Luz vermelha: Atua na redução da inflamação e melhora a regeneração da pele, ajudando a diminuir a vermelhidão associada à rosácea.

• Luz azul: Pode auxiliar no controle das bactérias e reduzir a oleosidade da pele, o que é útil em casos de rosácea com características acneicas.

• Luz infravermelha: Penetra mais profundamente e ajuda na regeneração celular, acelerando a recuperação e restauração da pele.

Esse procedimento tem algumas vantagens:

• É completamente indolor, sem a necessidade de tempo de recuperação, permitindo que os pacientes retomem as suas atividades normais imediatamente após a sessão.

• O resultados são graduais e sustentáveis, melhorando a saúde da pele de forma contínua ao longo das sessões.

• Por ser uma técnica não invasiva, a fotobiomodulação oferece um tratamento seguro e eficaz, sem os riscos de procedimentos agressivos.

Não deixe que a rosácea controle a sua pele. Com a fotobiomodulação, você pode recuperar o equilíbrio da sua pele e alcançar resultados visíveis e duradouros.

Fontes: Regiane Zerbetto Jorge – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT-IFSC – USP; Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior – Pesquisador CEPOF – INCT – IFSC – USP e Coordenador dos Projetos Clínicos IFSC/USP - UTF/ Santa Casa São Carlos e da Especialização em Laser em Saúde - IEP Santa Casa - IFSC-USP; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP.

Pesquisadora Regiane Zerbeto Jorge - aluna do professor Vanderlei Salvador Bagnato – CEPOF - IFSC/USP

Destaque: Notícias Científicas

O Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – CEPOF – INCT – IFSC -USP é eleito como membro da Academia Nacional de Engenharia dos EUA

O professor e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e Coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC - USP, Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, foi recentemente eleito membro pleno da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos (NAE/USA) devido às suas notáveis contribuições nas áreas de metrologia, ciências ópticas, bioengenharia, transferência de tecnologia e ensino de engenharia.

A eleição para a NAE/USA é considerada uma das maiores honrarias profissionais para engenheiros, reconhecendo aqueles que realizaram contribuições excepcionais em áreas como prática de engenharia, pesquisa, educação, inovação tecnológica em campos emergentes, avanços significativos em áreas tradicionais da engenharia, desenvolvimento de novas abordagens para a educação em engenharia ou liderança em grandes projetos de engenharia. De acordo com a Academia, os membros da NAE/USA são alguns dos engenheiros mais destacados globalmente.

Fontes: Prof. Dr, Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP; Site do IFSC – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP