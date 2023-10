A difusão científica pelas ondas do rádio, na tv , na internet e mídias impressas realizada no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF)

A equipe de pesquisadores do Grupo de Óptica – CEPOF – IFSC – USP sempre deram o melhor para as ações de difusão científica, onde o dedicado pesquisador Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, acredita e acreditava ser possível levar o conhecimento científico nos lugares mais distantes, e das formas mais diversificadas.

Passou os anos, e mesmo durante a pandemia, enfrentando as dificuldades e limitações impostas pelo vírus, a equipe de difusão reinventou, inovou, mas não parou na missão de levar ciência e conhecimento para todos.

As ações de divulgação de científica e educativa eram, e muitas das vezes, são produzidas com o objeto de ser uma forma criativa e dinâmica de ensinar os conhecimentos de ciência, tecnolgia e inovação a todos.

Os conteúdos produzidos pela equipe do CEPOF – INCT – IFSC – USP são gratuitos, e fáceis de serem acessados.

As palestras com demonstrações científicas educam e motivam os estudantes e fazem parte das ações de difusão do CEPOF – INCT – IFSC - USP Retrospectiva: Momento em que o Prof. Vanderlei Bagnato, e o Prof. Euclydes

Marega Jr. lançam o “ Clube da Ciência “ em parceria com a Diretoria Regional de

Ensino - Região de São Carlos, tendo como dirigente a Profa Débora Gonzalez Costa Blanco Mesmo durante a pandemia o Jornalismo Científico desenvolvido no CEPOF – IFSC – USP não parou. Nesta imagem o Jornalismo Ms. Kleber J. S. Chicrala ( Jornalista/radialista Científico do CEPOF – INCT – IFSC -USP), entrevista o dedicado mestre em divulgação científica e coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, a qual afirma ter imensa admiração e reconhecimento.

Ao terminar a apresentação nos mais de 1.000 programas de tv gravados e apresentado os como jornalista: "meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa" . ou nas vinhetas educativas na rádio nos mais de 500 programas como radialista: " conhecendo mais, apresentação do jornalista Kleber Chicrala" ; o mestre (pela Ufscar) , e especialista em educação(pela USP), advogado, jornalista, e especialista em ciências agrárias ( cta – Unesp), termina ou inicia sua fala e reportagem na rádio ou na televisão, além dos inúmeros artigos para jornais, revistas, livro e internet. uma vida dedicada a comunicação, ao jornalismo de qualidade, e a educação.

Fontes: Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP, e Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC – USP

Todos os dias, durante muitos anos, no ar pelas ondas do rádio, pela televisão, pelos veículos de comunicação em geral, ou até mesmo em exposições temáticas e educativas, as ações voltadas para a divulgação de ciência continuam na USP, com inúmeros prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais, a chamada :”Difusão científica do Grupo de Óptica “, e do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP , não parou e não para, mesmo durante a pandemia.