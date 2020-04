A Ciência a serviço de todos nós

Laboratórios de Universidades públicas, polos de ciência e tecnologia e empresas de alta tecnologia nascidas dentro das universidades, iniciaram há cerca de um mês e meio uma gigantesca luta contra a COVID-19. Pesquisadores e alunos de pós-graduação de cada uma dessas instituições estão tentando, ainda hoje, contribuir para esse combate, cada um dentro de suas especialidades e características.

Um pouco, de norte a sul do país, surgem novas descobertas e inovações que poderão contribuir fortemente para vencer a guerra contra a COVID-19 e a cidade de São Carlos, como grande polo de ciência, está igualmente dando um exemplo fantástico para que a pandemia tenha o menor impacto possível junto da sociedade. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), via seus múltiplos departamentos, a USP de São Carlos, através de seus diversos institutos, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e os diversos polos científicos instalados na cidade têm mostrado a excelência de seus cientistas e quadros técnicos, através dos inúmeros trabalhos desenvolvidos neste curto espaço de tempo na luta contra a pandemia e justificado porque a sociedade deve cada vez mais apoiar a ciência.

Passando muitas vezes despercebida pelo cidadão comum, a ciência que é feita em São Carlos e no país é de fato extraordinária, e principalmente agora num período difícil para todos. Pesquisas para novos tratamentos, vacinas, insumos e equipamentos, preenchem o tempo integral daqueles que, em vez de estarem em isolamento social, se confinam em seus laboratórios num trabalho longo e solitário, fora da vista de todos, na esperança de poderem contribuir com algo que proteja cada vez mais população.

Na USP de São Carlos - Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) -, um dos mais proeminentes cientistas brasileiros decidiu aproveitar uma de suas aplicações com luz ultravioleta (UV-C) lançada há cerca de quatro anos, através de um rodinho para descontaminação de objetos, e redimensioná-la para as necessidades atuais, ou seja, para o combate à COVID-19. Aproveitando a tecnologia desenvolvida, já conhecida na literatura científica e aplicada na área odontológica para implantes, e que serve, inclusive, para a descontaminação de alimentos, água e transplantes de órgãos, entre outros, essa luz UV-C, instalada nesses pequenos rodinhos, foi adaptada para aplicação em rodos de maiores proporções com o objetivo de descontaminar grandes superfícies hospitalares, como pisos, e paredes de enfermarias, UTI’s e espaços similares, para uma maior segurança dos pacientes e profissionais de saúde.

Vanderlei Bagnato, cientista são-carlense, diretor do IFSC/USP e idealizador deste projeto, explica, em entrevista que me concedeu, como esta tecnologia é extremamente importante para o período que atravessamos. É com prazer que partilho esta entrevista com meus leitores.

Clique no link para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=CodV6MqPbdQ

(*) O autor é Jornalista profissional / Membro da GNS Press Association (Alemanha) / Correspondente internacional freelancer.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

