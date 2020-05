Entrevistada: Dra Priscila Menezes

Historicamente a luz vem sendo entendida, e utilizada para diversas finalidades, além de iluminar um determinado local, mas também em terapêutica etratamentos em diversas áreas.

Na pré-história o Sol era venerado e sua luz tida como muito importante para aquecer ambientes, direcionar as ações do Homem, sendo assim considerada inclusive sagrada, e fundamental para a sobrevivência humana, somado ao lado místico e formando crenças, a exemplo dos deuses solares, ou deuses da luz solar.

Na literatura e relatos da cultura grego romana, a luz solar era descrita como uma modalidade terapêutica para diversos tipos de doenças, tendo sido usada a exemplo no tratamento de artrite, artrose, asma, epilepsia, e associadas ás ervas medicinais da época era também uma forma usual no tratamento de lesões na pele. O chamado “banho de sol” utilizado até hoje, era um costume saudável, e inclusive utilizado na área da saúde, como método preventivo de doenças.

A Biofotônica aplicada na área da saúde e da estética, dentre outras aplicações e pesquisas, são motivos dos trabalhos desenvolvidos no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (Cepof), Localizado no Instituto de Física de São Carlos (IFSC), da Universidade de São Paulo (USP), coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e onde a entrevistada Dra Priscila Menezes faz parte da equipe de pesquisadores.

A entrevistada se trata da Dra Priscila Menezes, é farmacêutica, PHD em Química pelo Instituto de Química(IQSC) da USP de São Carlos , e pós doutora pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP em Biofotônica. Há 19 anos é pesquisadora e colaboradora do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica( CEPOF) e vem desenvolvendo tecnologias a base de Laser e LEDs para a área da saúde e beleza. O CEPOF é composto por um grupo multidisciplinar, onde vários pesquisadores de diferentes áreas trabalham, tendo como um dos objetivosintegrar a ciência básica a prática clínica, e assim disponibilizando para isso equipamentos a base de laser/leds aplicados as diferentes áreas da saúde e estética, dentre outras áreas e linhas de pesquisas sendo desenvolvidas.

Durante os anos de pesquisa Dra Priscila publicou vários artigos científicos e patentes que tem papel fundamental no desenvolvimento acadêmico e também no desenvolvimento tecnológico do País. Durante seu doutorado os estudos foram direcionados na área do câncer de pele,aonde pode estão estabelecer através de estudos in vitro,in vitro em cultivo celular e in vivo em animais um “threshold dose” um limiar de dose de luz adequado para transpor na prática clínica no tratamento do câncer de pele. No pós-doutorado além de pesquisar mais sobre como otimizar a entrega de fotossensibilizadores (fotoativos, cromóforos, pré drogas fotossensibilizantes) na pele de porco in vivo para estudos em Terapia Fotodinâmica no tratamento do câncer de pele; migrou todo o conhecimento para a aplicação na área da dermatológica e estética. Em consequência trabalhou no desenvolvimento de diferentes plataformas de pesquisas na área da Dermatológica e Estética disponibilizando agora soluções cosméticas fotoativadas, bem como equipamentos a base de laser/LEDs voltadas para o tratamento de disfunções estéticas (acne, melasma, manchas, rugas e linhas entre outros) não mais patologias. Juntamente com a carreira de pesquisadora e colaboradora do CEPOF – IFSC - USP, deu andamento na carreira de empreendedora montando um clínica estética chamada Belle laPelle - Estética Avançada e Cursos profissionalizantes aonde então trabalha realizando atendimentos ao público e também ministrando cursos profissionalizantes; e também em diferentes cursos de Pós graduações dentro da harmonização facial/orofacial por todo o Brasil. Além disso, empreendeu em uma empresa de cosméticos profissionais e home care da linha SENSITIVE SKIN - Priscila Menezes; trabalhando um conceito de cosmetologia direcionada para as necessidades da pele,de acordo com a idade cronológica do paciente. Neste período de pandemia está organizando seu site(www.priscilamenezes.com.br) para conseguir então disponibilizar cursos educacionais com a capacitação adequada dos profissionais na área da Biofotônica (Fototerapia – Fotobiomodulação/terapia fotodinâmica/ Terapia Cosmética Fotoativada) na área da saúde e beleza. Acreditando que o desenvolvimento da ciência pode ajudar e muito durante esta pandemia disponibilizando ferramentas para o diagnóstico, tratamento e controle microbiano & viral. Dentre os grupos de pesquisa, explica Dra Priscila, temos um exemplo claro do Grupo do CEPOF – IFSC -USP, como um grupo multidisciplinar, de referencia internacional em pesquisa que alia a pesquisa básica acadêmica á práticas clínicas tornando a tecnologia disponível a todos. E a pesquisadora acrescenta: “ é isso que precisamos; cada vez mais ver todo o conhecimento da Universidade ser direcionado para a população através de soluções em equipamentos, fármacos, cosméticos entre outros”. E finaliza dizendo: “o nosso Grupo CEPOF consegue integrar a ideia até o desenvolvimento final. E o que eu aprendi? Aprendi que nada é impossível se você realmente se fundamenta através da pesquisa. Através da ciência os seus resultados profissionais na prática clínica são superados. Lembrando que ciência e prática clínica caminham juntas.Devemos ter fundamentação teórica para ir para a clínica e gerar resultados “.

Fontes: Entrevistada Dra Priscila Menezes e Jornalismo Científico do CEPOF – IFSC – USP : Jornalista Kleber Chicrala (https://suportenlti.wixsite.com/kleberchicrala)

Marcha Virtual pela Ciência no Brasil

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), junto a suas Secretarias Regionais e Sociedades Científicas Afiliadas, somaram forças a entidades de todo o País ligadas à CT&I e realizaram a Marcha Virtual pela Ciência no Brasil no último dia 07 de maio 2020, e contou também com o apoio direto do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP. Com atividades transmitidas pelas redes sociais ao longo do dia, o objetivo da manifestação é chamar a atenção para a importância da ciência no enfrentamento da pandemia de covid-19 e de suas implicações sociais, econômicas e para a saúde das pessoas.





Dia Internacional da Luz

O Dia Internacional da Luz é celebrado anualmente em 16 de maio e visa realçar a importância fundamental que a luz representa no nosso dia a dia.