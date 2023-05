13 de maio - Fátima e as Mães

Hoje, dia 13 de maio, o mundo católico e principalmente a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) comemoram o Dia da Padroeira de Portugal, Nª Srª de Fátima, cuja primeira aparição ocorreu em Portugal, em 1917, perante três pastores crianças - Jacinta, Francisco e Lúcia -, seguindo-se outras cinco aparições às mesmas crianças: 13 de junho, 13 de julho, 13 de agosto, 13 de setembro e 13 de outubro do mesmo ano. Trazida pelos imigrantes portugueses, a devoção à Virgem de Fátima rapidamente se tornou uma das devoções marianas mais populares no Brasil, a par com Nª Srª Aparecida. Independente do nível de espiritualidade (ou ausência dela) que cada um de de nós possa ter, o certo é que quem visita o Santuário de Fátima (Portugal) não só neste período, como em qualquer outro, manifesta haver algo diferente, uma espécie de energia emanada sabe-se lá de onde, mas uma energia calma, apaziguadora, que retempera; a mesma energia que a de Aparecida. A noite passada (12 de maio) foi o momento em que dezenas de milhares de fiéis acompanharam a fantástica “Procissão da Velas”, enquanto que durante esta manhã do dia 13 de Maio os mesmos fiéis, em vigília, participaram da “Procissão do Adeus”, com dezenas de milhares de lenços brancos esvoaçando, acompanhando o trajeto feito pela imagem, carregada por entidades civis e militares entre a Basílica de Nossa Senhora do Rosário e a Capelinha das Aparições. Aqui, no Brasil, as celebrações do Dia de Nossa Senhora de Fátima abrem as portas para a comemoração do Dia das Mães (14 de maio). Um final de semana carregado de boas energias, Fé e esperança num futuro melhor. É que se deseja para todos, sem exceção.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

