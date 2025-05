Terceirizados da Volkswagen em São Carlos lutam por seus direitos

Compartilhar no facebook

A fábrica de motores da VW: Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté juntamente com a Comissão de Fábrica, está solícito aos trabalhadores, ajudando-os a se organizar e formatarem uma pauta de PLR - Crédito: divulgação

Desde o começo de abril deste ano, cerca de 200 trabalhadores terceirizados da fábrica de motores da Volkswagen em São Carlos, empregados pela SESÉ Logística, estão lutando por um espaço na mesa de negociação da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Essa mobilização surge após a SESÉ, em outras fábricas, amarrar a participação no PLR à presença compulsória nos sábados produtivos.

Os sábados produtivos são dias excepcionais em que, por demandas da Volkswagen, um adicional de 65% é pago aos terceirizados para movimentarem a fábrica. Na prática, esta amarração significaria que os terceirizados da fábrica de São Carlos poderiam ser obrigados a trabalhar quase 30 dias a mais, passando a uma escala parecida com a 6×1.

Os trabalhadores terceirizados denunciam que a empresa aplica punições aos trabalhadores que se reunirem para discutir seus direitos; se tentarem se organizar em redes digitais, colocam infiltrados para observar tudo. Quando os terceirizados, em sua maioria, teria conseguido se organizar uma Comissão de Negociação em fevereiro, ela teria sido desmantelada.

Tudo isso culminou na demissão sem justificativa de um trabalhador terceirizado que estava à frente da formação da Comissão. “Quando mandei mensagem cobrando novamente sobre o processo de formação, não deu 30 minutos e me chamaram ao RH. Lá, falaram que eu estava sendo desligado. Não deram justificativa nenhuma, só me mandaram embora”, relatou ele.

A categoria exige que seja feita a Assembleia Geral Extraordinária para que seja eleita uma Comissão de Negociação dos Terceirizados.

O diretor membro do CSE (Comitê Sindical de Empresa) da Volkswagen, o sindicalista Edinilson José de Andrade, afirma que a empresa presta serviços na área logística e não faz parte da base metalúrgica. “Porém, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté juntametne com a Comissão de Fábrica, está solícito aos trabalhadores, ajudando-os a se organizar e formatarem uma pauta de PLR para que eles consigam o melhor resultado possível”.

A empresa atua dentro da VW com 200 funcionários. As negociações devem se iniciar nos próximos dias com uma comissão formada pelos trabalhadores terceirizados. Os metalúrgicos estão auxiliando-os nesta luta.

