Semóptica – Semana da Óptica Virtual 2020 teve Impacto positivo

A Semóptica – Semana da ÓpticaVirtual 2020, que tradicionalmente vem sendo realizada pelos integrantes do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT - Instituto de Física de São Carlos (IFSC) –Grupo de Óptica - USP , coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, teve grande êxito e repercussão positiva no Brasil e no exterior, chegando a uma média diária de 500 pessoas por palestra assistidas em diversos temas com transmissão direta dos laboratórios do IFSC – Grupo de Óptica – USP.

A forma interativa agradou os participantes, que receberam certificação ao final,sendo que durante as aulas expositivas e palestras os alunos direcionavam perguntas e questionamentos que eram respondidas a medida que a apresentação era feita e ao final delas.

A repercussãointernacional e nacional da Semana da Óptica Virtual 2020, esteveno interesse de alunos e professores do Brasil e do exterior nos temas e apresentações, a exemplo da participação direta das escolas de São Carlos e Região, e de participantes da Colômbia, Peru, e outros países, inclusive de outros Estados brasileiros, a exemplo do Ceará, Recife e em geral do Nordeste.

Para o pesquisador e professor Dr. Sebastião Pratavieira do Instituto de Física de São Carlos – Grupo de Óptica - USP, e membro do CEPOF – INCT – IFSC – USP, a Semóptica Virtual 2020 foi: “A Semóptica Virtual de 2020 foi um grande sucesso, a população em geral teve a oportunidade de conhecer de perto diversos laboratórios de pesquisa e ensino da USP São Carlos. Bem como aprender alguns conceitos científicos. Para mim foi um grande prazer interagir com o público e mostrar toda a nossa infra-estrutura. Espero que os jovens também se motivem em seguir uma carreira de cientista e que a população em geral valorize mais a ciência. Aproveito para agradecer a toda equipe técnica (PROVE e LEF) do Instituto de Física de São Carlos pela execução dessa importante iniciativa ", finaliza o Prof. Pratavieira.

O impacto da Semóptica Virtual 2020 está expressa também nas palavras do diretor do IFSC –USP e Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, que de forma enfática afirma a importância, a tradição e os impactos positivos da Semana da Óptica realizada anualmente, e que continuam a produzir benefícios diretos para todos estudantes, professores, participantes, e a sociedade em geral.

As aulas e apresentações da Semóptica Virtual 2020 estão disponíveis para ser acessadas e usadas como “ ferramenta didática” ou de suporte nas aulas e no reforço escolar pelo site do CEPOF no Youtube. O Canal do CEPOF no Youtube oferece um vasto conteúdo cientifico, desde explicações sobre os fenômenos da Natureza até palestras com Prêmios Nobel e da Semóptica. Acesse o canal e confira! https://www.youtube.com/SiteCepof



