São Carlos marca presença na 7º Conferência Estadual das cidades com destaque para Habitação Social e Desenvolvimento Urbano

Entre os participantes esteve o secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária de São Carlos, Rodson Magno do Carmo, que ressaltou a urgência de debater políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades territoriais, a inclusão social e o enfrentamento às mudanças climáticas. “Participar dessa conferência foi essencial para trocarmos experiências e refletirmos sobre práticas de urbanização mais justas e sustentáveis. Só com o diálogo entre Estado, municípios e sociedade conseguiremos garantir o direito à moradia para todos”, destacou o secretário.

Rodson também enfatizou que São Carlos já vem adotando medidas importantes para garantir moradia digna e ampliar o acesso à regularização fundiária.

A conferência teve como foco reconhecer dinâmicas territoriais específicas dos municípios e orientar políticas públicas com base nessas realidades. Além disso, promover um ambiente proativo de planejamento urbano, com propostas concretas para construção de cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis.

A delegação de São Carlos contou ainda com a participação do engenheiro Agnaldo José Spaziani Junior, diretor do Departamento de Planejamento Territorial; da arquiteta e urbanista Claudia Regina Danella, diretora do Departamento de Projetos Urbanos da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura; e do professor Dr. Diego de Oliveira Martins, do Departamento de Engenharia Civil (DECiv) do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Com o tema “Construindo a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a 7ª Conferência Estadual das Cidades reuniu, nos dias 27 e 28 de junho, gestores públicos, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos do desenvolvimento urbano no Estado de São Paulo.