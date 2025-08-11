"Quebrando o Silêncio" reúne mais de 5 mil pessoas em São Carlos

No último sábado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou, simultaneamente em oito países da América do Sul, o 10º ato cívico “Quebrando o Silêncio”, campanha voltada a incentivar mulheres, crianças e idosos vítimas de qualquer tipo de violência a denunciarem os agressores às autoridades competentes.

Em São Carlos, o evento contou com a presença de autoridades como a presidente da 30ª Subseção da OAB, dra. Andrea Martos Valdevite; o juiz da 5ª Vara de São Carlos, dr. Jorge Panserine; o prefeito Netto Donato e o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes. No palco principal, também participaram a psicóloga dra. Karine Rios, entre outros convidados.

A programação começou com uma passeata que reuniu mais de mil pessoas, partindo da Praça Santa Cruz e acompanhada por motociclistas, membros dos clubes Desbravadores e Aventureiros, além de representantes da sociedade civil. Ao longo do dia, o público flutuante ultrapassou 5 mil pessoas.

Além do tema central “Quebrando o Silêncio”, diversas atividades gratuitas foram oferecidas, como corte de cabelo, atendimentos de saúde, distribuição de milhares de peças de roupas, livros, pipoca e algodão-doce. O evento também teve espaço para a Tenda das Crianças e da Oração, presença do AMM Brasil com dezenas de motos e shows musicais com a cantora Tia Cecéu, da TV Novo Tempo, Luiz Cláudio e o grupo Luz e Rimas.

A organização já confirmou a próxima edição para o dia 8 de agosto de 2026.

