Palestra gratuita apresenta bolsas de estudos no Japão para 2026

Estudantes interessados em oportunidades acadêmicas no exterior terão uma excelente chance de conhecer mais sobre as bolsas de estudos oferecidas pelo governo japonês. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) sediará uma palestra gratuita sobre o programa de bolsas MEXT 2026, promovido pelo Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão.

O evento acontecerá na próxima quarta-feira, 9 de abril, das 12h30 às 13h45, no Auditório 1 da Biblioteca Comunitária da UFSCar, localizada no campus São Carlos.

Durante a palestra, os participantes poderão conhecer as diversas modalidades de bolsas oferecidas pelo MEXT, que contemplam desde cursos de graduação até programas de pós-graduação e pesquisas acadêmicas no Japão. A iniciativa visa fortalecer os laços educacionais entre o Brasil e o Japão, que comemoram 130 anos de amizade em 2025.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link abaixo ou escaneando o QR Code disponível na divulgação oficial do evento.

A palestra é uma realização do Consulado Geral do Japão em São Paulo, em parceria com a UFSCar e a Biblioteca Comunitária (BCO), com apoio da iniciativa Study in Japan Brasil.

