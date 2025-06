Fundo Social abre inscrições para o Curso de Barbearia

As aulas acontecerão em dois períodos: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h30, de 14 a 25 de julho, na sede do Fundo Social de Solidariedade, situado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina; e também de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h, no Projeto CEMEAR, localizado na avenida Maranhão, nº 35, no Jardim Gonzaga.

Para participar, é preciso ter idade mínima de 14 anos e apresentar documento com foto. Vale destacar que serão apenas 15 vagas disponíveis por turma.

As inscrições podem ser feitas presencialmente a partir de sexta-feira (27/06), na sede do FSS das 8h30 às 16h30, de segunda à sexta-feira e também no projeto CEMEAR, das 16h às 20h, também de segunda à sexta-feira.

O Fundo Social de Solidariedade estará com as inscrições abertas a partir desta sexta-feira (27/06), para o Curso de Barbearia. Esta iniciativa visa ensinar técnicas de corte e estilo para transformação, oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.