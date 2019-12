Esquerda em busca de 30% dos votos

Crédito: Divulgação

A esquerda sabe do seu potencial de votos em São Carlos, podendo chegar a 30%. E na política, não há espaço para amadores. PSOL e PT enxergam esse horizonte e fazem movimentos no sentido de unir forças para as eleições municipais. Recentemente, as duas siglas realizaram uma plenária para refletirem sobre a saúde no município. Em janeiro, devem promover novo evento. Ambas as siglas esperam o ‘sim’ de Newton Lima para a disputa municipal, com o intuito de conquistarem a Prefeitura e cadeiras na Câmara Municipal.

Apostas

A esquerda vislumbra o enfraquecimento do bolsonarismo até as eleições municipais e a migração robusta de votos. Se isso vai acontecer, só o tempo pra dizer. Também apostam na mesma tese de Airton Garcia. Quanto mais candidatos, o ambiente fica propício à pulverização de votos e chance de eleição.

Plano B

Nos bastidores, muitos asseguram que Newton Lima não sai a prefeito. E o plano B seria a ex-vereadora Silvana Donatti. Resta saber se, com esta candidatura, o PSOL permaneceria no projeto político. E como já escrevemos em outras ocasiões, a esquerda que não conte com os ‘comunas’ do PC do B. Estes estão afinadíssimos com Airton Garcia.

Mexendo o corpinho

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, que num passado não muito distante, entrou em rota de colisão com o diretório estadual do MDB, dá um recado a Netto Donato. Se não ‘mexer o corpinho’ e viabilizar um grupo aliado forte, pode rever o apoio ao pré-candidato a prefeito de São Carlos. A fala se deu na Pop FM.

À mineira

Em diversas ocasiões, Netto disse que trabalha na viabilização de apoios políticos e as divulgações vão ocorrer na hora certa, até para evitar o assédio de outros candidatos. O problema é que político vive de resultados. E as cobranças não param.

Mais um

O ex-candidato a deputado estadual Souza Jr., que somou na eleição passada 12.917 votos, deve ser pré-candidato a prefeito de São Carlos pelo PSL. O partido tenta construir base municipais que respaldem a candidatura do senador Major Olímpio ao governo de São Paulo.

Piscinão

Para acabar com as enchentes na CDHU, o Ministério Público fechou questão acerca da construção de um piscinão. A MRV será a responsável pela obra como contrapartida. É uma obra de R$ 1,4 milhão.

Mercadão

O edital de licitação para comercializar boxes do Mercadão Municipal está pronto. Com o recurso, será possível reformar o espaço.

Traço

O Orçamento da TV Educativa de São Carlos para 2020 é pífio: R$ 116 mil. Pra um mês? Não! Pra 12 meses. Um ano.

