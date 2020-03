Em ninho tucano, Airton Garcia canta de galo

Crédito: Divulgação

No sábado, o governo de São Paulo promoveu, no ginásio Milton Olaio Filho, a cerimônia de regularização dos imóveis da CDHU, em Vila Isabel. Os moradores esperavam há tempo a intervenção do Estado, pois a insegurança jurídica pairava sobre a propriedade dos apartamentos. Ao que tudo indica, tudo caminha para a paz. No aspecto político, uma situação chamou a atenção. O esvaziamento da cerimônia. Exceto o vereador Rodson, que faz a política de varejo, nenhum figurão compareceu ao encontro, até mesmo para cacifar uma candidatura que se contrapõe ao atual prefeito. E pensar que o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, estava na vizinha Araraquara...

Cantou de galo

Diante da inércia tucana, quem reinou foi Airton Garcia (PSL), que num determinado momento da cerimônia anunciou a isenção de impostos municipais às famílias que regularizarem a documentação.

Incertezas

Analistas políticos consultados pela coluna explicam essa ‘ausência tucana’. Segundo eles, a alta cúpula da sigla está à espera de uma definição de Parrella. O atual prefeito de Ibaté espera o resultado de algumas pesquisas para definir o seu futuro. Enquanto isso, conforme dizem esses analistas, o PSDB estuda todo e qualquer movimento. Não querem queimar etapas.

Interferência

Outra situação: o diretório estadual do PSDB espera uma saída amigável de Wiviane Tiberti do comando do partido em São Carlos. Eles não querem interferir no diretório municipal para não melindrar os diretórios de outros municípios, mas que Wiviane conversa com outros partidos... ah, conversa.

Não convidem...

... para um cafezinho amistoso, a atual presidente do PSDB de São Carlos, Wiviane Tiberti, e os vereadores Lucão Fernandes e Marquinho Amaral (MDB). Ao que consta, foi ela quem barrou a filiação dos políticos na legenda tucana. Nesse convescote prevalece: ou ela ou nós. Por enquanto, vitória da Wiviane.

Mostra a lista

Lucão Fernandes (MDB) tornou a conversar com Netto Donato, pré-candidato a prefeito de São Carlos. O presidente da Câmara pediu a lista dos pré-candidatos a vereador que apoiam Netto. Segundo informações, a tal lista não apareceu.

Sucesso

Os antenados em política fazem as suas apostas antes da divulgação da pesquisa Pop FM à Prefeitura de São Carlos. Os resultados serão mostrados na sexta-feira, às 8h. Três nomes despontam, na opinião deles: Newton Lima (PT), Zé Parrella (PSDB) e Airton Garcia (PSL).

Fracasso

Também apostam que Antônio Sasso (Podemos), Sérgio Ferrão (Republicanos), Deonir Tofolo (PRTB) e Chico Loco (PSB) não alcançam percentual suficiente para se elegerem como vereador. Será? A conferir na sexta-feira.

Tática

Roselei Françoso (Rede) assumiu, veladamente, as articulações políticas do PSB. Ele tenta tirar da cabeça de Chico Loco a ideia de ser candidato a prefeito pelo PSB e convencê-lo a disputar a reeleição à Câmara de Vereadores. Nessa articulação, Daniel Lima promete ficar no partido, que ficaria na base de Airton Garcia. Agora, resta combinar o jogo com Márcio França...

Rédeas

Julio Cesar assumiu a presidência do Partido Liberal (PL). Sabe-se bem que o vereador e ex-presidente da Câmara é pré-candidato a prefeito de São Carlos, contudo Gustavo Pozzi tem ligação estreita com Edson Fermiano, ou seja: governo. O pretenso candidato a prefeito ficou com medo de levar bolada nas costas.

Esvaziamento

Falando em bolada nas costas, Cidinha do Oncológico não arreda o pé. Quer ficar no Solidariedade. O medo é o esvaziamento do partido. Dé Alvim, Freire e Maurício Ortega não querem a moça por lá. Sobre outra mulher na vereança, Laíde Simões deve caminhar com Netto Donato. Agora, ninguém sabe o futuro de Netto.

