Deputado Estadual Oseias de Madureira visita a Santa Casa de São Carlos e reforça apoio à instituição

Durante a visita, o deputado percorreu diversos setores da instituição, com destaque para a UTI Neonatal, que recentemente foi beneficiada com recursos destinados por ele para a aquisição de um ventilador pulmonar neonatal — equipamento essencial para o suporte respiratório de recém-nascidos em estado crítico. O parlamentar também destinou verba para a compra de um arco cirúrgico, equipamento de alta tecnologia utilizado em procedimentos médicos de imagem em tempo real. "É uma grande alegria poder contribuir para o fortalecimento da Santa Casa de São Carlos, uma instituição que presta um serviço de excelência e acolhimento a toda a população. Nosso compromisso é continuar apoiando iniciativas que salvam vidas e melhoram a qualidade do atendimento médico", destacou o deputado Oseias de Madureira.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, agradeceu o apoio do parlamentar e ressaltou a importância dos recursos destinados. "A Santa Casa de São Carlos reconhece e valoriza o compromisso do deputado Oseias de Madureira com a saúde pública. O investimento em novos equipamentos amplia nossa capacidade de atendimento e representa um ganho significativo para toda a comunidade", afirmou.

Na última sexta-feira (25), a Santa Casa de São Carlos recebeu a visita do deputado estadual Oseias de Madureira e do pastor Ismael da Silva. Eles foram recebidos pela Diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, pelo vice-diretor técnico, Dr. Flávio Guimarães, pela gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães, pelo assessor de Relações Institucionais, Marcos Daniel, e pelo coordenador de Relações Institucionais e Governamentais, David Garcia, que representaram o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior.