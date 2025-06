Deputado destina R$100 mil para a saúde de São Carlos

A articulação contou com a participação direta do secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, Rafinha Almeida, que trabalhou em conjunto com o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, para garantir que o valor seja integralmente voltado ao atendimento da população com deficiência.

“O recurso chega em boa hora para ampliar os atendimentos já existentes na rede de saúde”, destacou Rafinha Almeida. “Minha missão é cada vez mais buscar parcerias com os deputados que vão impactar a vida da população, especialmente a vida das pessoas com deficiência.”, concluiu.

Segundo Rafinha Almeida, o recurso vem para fortalecer as políticas públicas de inclusão, um compromisso do prefeito Netto Donato com a qualidade de vida dos cidadãos.

O deputado estadual Fábio Faria de Sá (Podemos) destinou emenda parlamentar de R$ 100 mil para a secretaria de Saúde de São Carlos. O recurso será aplicado no custeio de serviços da rede municipal de saúde, com foco em exames e laudos de média e alta complexidade.