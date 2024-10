SIGA O SCA NO

23 Out 2024 - 13h30

23 Out 2024 - 13h30 Por Redação Sâo Carlos Agora

A calopsita da foto desapareceu do bairro Douradinho, da Walter Bagnato. Ela é mana e possui uma careca na cabeça. Informações sobre paradeiro da ave, devem ser repassadas no contato: (17) 991452945

CACHORRA PERDIDA

A cachorra da foto desapareceu no Balneário do 29. Ela é dócil. Informações sobre seu paradeiro, devem ser repassadas no contato: (16) 988183849

