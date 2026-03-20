ZÃ© Dirceu participa de eventos em SÃ£o Carlos nesta sexta-feira

Ex-ministro JosÃ© Dirceu - CrÃ©dito: Marcelo Camargo/AgÃªncia Brasil)

O ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu cumpre agenda em São Carlos nesta sexta-feira, 20 de março, com participação em dois eventos voltados ao debate público e político.

No período da tarde, às 16h, Dirceu ministra a palestra “Os desafios da saúde pública” na Santa Casa de São Carlos. O encontro acontece no Auditório Alois Partel, dentro da instituição, e tem como objetivo discutir o cenário atual do sistema de saúde no Brasil. Entre os temas previstos estão os principais entraves enfrentados pelo setor, perspectivas futuras e propostas para o fortalecimento das políticas públicas na área.

O evento é aberto ao público e busca estimular a reflexão sobre os desafios enfrentados pela saúde pública em todo o país.

Já no período da noite, às 19h, Dirceu participa de um encontro com militantes no Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, localizado na região do Santa Felícia. A atividade é voltada à discussão da conjuntura política nacional e internacional, além de abordar estratégias e perspectivas para as eleições de 2026.

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