(16) 99963-6036
sexta, 20 de marÃ§o de 2026
PolÃ­tica e saÃºde

ZÃ© Dirceu participa de eventos em SÃ£o Carlos nesta sexta-feira

20 Mar 2026 - 07h43Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Ex-ministro JosÃ© Dirceu - CrÃ©dito: Marcelo Camargo/AgÃªncia Brasil)Ex-ministro JosÃ© Dirceu - CrÃ©dito: Marcelo Camargo/AgÃªncia Brasil)

O ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu cumpre agenda em São Carlos nesta sexta-feira, 20 de março, com participação em dois eventos voltados ao debate público e político.

No período da tarde, às 16h, Dirceu ministra a palestra “Os desafios da saúde pública” na Santa Casa de São Carlos. O encontro acontece no Auditório Alois Partel, dentro da instituição, e tem como objetivo discutir o cenário atual do sistema de saúde no Brasil. Entre os temas previstos estão os principais entraves enfrentados pelo setor, perspectivas futuras e propostas para o fortalecimento das políticas públicas na área.

O evento é aberto ao público e busca estimular a reflexão sobre os desafios enfrentados pela saúde pública em todo o país.

Já no período da noite, às 19h, Dirceu participa de um encontro com militantes no Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, localizado na região do Santa Felícia. A atividade é voltada à discussão da conjuntura política nacional e internacional, além de abordar estratégias e perspectivas para as eleições de 2026.

Leia TambÃ©m

Rede Feminina de Combate ao CÃ¢ncer de SÃ£o Carlos amplia atendimento e busca apoio para manter assistÃªncia
Solidariedade que salva07h02 - 20 Mar 2026

Rede Feminina de Combate ao CÃ¢ncer de SÃ£o Carlos amplia atendimento e busca apoio para manter assistÃªncia

SÃ£o Carlos passa a integrar rede estadual de cidades-locaÃ§Ã£o audiovisual
Cidade21h20 - 19 Mar 2026

SÃ£o Carlos passa a integrar rede estadual de cidades-locaÃ§Ã£o audiovisual

Prefeitura realiza audiÃªncia pÃºblica para elaboraÃ§Ã£o da LDO de 2027
Cidade20h20 - 19 Mar 2026

Prefeitura realiza audiÃªncia pÃºblica para elaboraÃ§Ã£o da LDO de 2027

UFSCar divulga lista para manifestaÃ§Ã£o de interesse em 3Âª e 4Âª chamadas do SiSU 2026
Cidade19h50 - 19 Mar 2026

UFSCar divulga lista para manifestaÃ§Ã£o de interesse em 3Âª e 4Âª chamadas do SiSU 2026

Retirada de canteiro central altera trÃ¢nsito na Av. Luiz Augusto de Oliveira nesta sexta e sÃ¡bado
Cidade18h49 - 19 Mar 2026

Retirada de canteiro central altera trÃ¢nsito na Av. Luiz Augusto de Oliveira nesta sexta e sÃ¡bado

Ãšltimas NotÃ­cias