XXIII Simpósio de Matemática para a Graduação recebe inscrições

Acontece, de 13 a 16 de outubro, o XXIII Simpósio de Matemática para a Graduação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. O evento traz atividades e discussões multidisciplinares para as áreas de matemática, matemática aplicada e educação matemática com a participação de estudantes, professores e grupos de pesquisa do ICMC e de outras instituições.

Neste ano, as atividades serão online e as inscrições estão abertas até 11 de outubro. Podem participar do Simpósio alunos de graduação e professores do nível superior interessados em matemática e suas aplicações. Outra novidade é que também foram programados conteúdos para alunos do ensino médio.

A programação do XXIII SiM inclui quatro palestras, três mesas-redondas e sessões de apresentação de trabalhos de iniciação científica em diferentes áreas da matemática. Uma batalha de memes e um desafio de problemas matemáticos completam as atrações. Confira a agenda completa clicando aqui.

A batalha de memes é um concurso relacionado ao ambiente acadêmico, ao ICMC e à matemática. Os memes serão pré-selecionados e publicados para votação. O autor da opção mais votada será premiado no encerramento do evento. Já os desafios sobre problemas matemáticos, inéditos no Simpósio, buscam exaltar a superação, a dedicação e a beleza que um bom problema de matemática envolve.

Promovido conjuntamente pelos Departamentos de Matemática (SMA) e de Matemática Aplicada e Estatística (SME) do ICMC, o SiM faz parte de um programa de valorização do ensino na graduação e de suas relações com as atividades de extensão, promovendo a divulgação da área de matemática no Brasil, especialmente na região central do Estado de São Paulo.

