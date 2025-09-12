Xmobots conquista Etapa Sudeste do Prêmio Finep 2025

Os vencedores regionais recebem um selo de inovação para divulgação do projeto premiado. - Crédito: Divulgação

A empresa brasileira Xmobots, especializada em drones e sediada em São Carlos, venceu, nesta quinta-feira (11), a Etapa Sudeste do Prêmio Finep 2025 na categoria Infraestrutura, Saneamento, Moradia e Mobilidade Sustentáveis. O prêmio foi concedido pelo projeto FW1000, uma solução de mobilidade aérea autônoma voltada ao transporte de cargas e passageiros.

A premiação foi recebida pelo fundador e CEO da empresa, Giovani Amianti, acompanhado da COO, Jeisiane Valério, e do gerente de Design de Produtos, Daniel Vicentini Lelis. “Esse prêmio Finep não é apenas o reconhecimento do nosso passado, mas um estímulo para o nosso futuro”, destacou Amianti.

Mais do que uma conquista institucional, essa vitória reflete o talento e a dedicação de cada Xmoboter, que transforma inovação em futuro por meio da robótica móvel.

Agora, a Xmobots concorrerá à etapa nacional do Prêmio Finep, cujos vencedores serão anunciados no final de 2025. Os vencedores regionais recebem ainda um selo de inovação para a divulgação do projeto premiado.

O prêmio reforça a posição da Xmobots como uma das líderes globais no segmento de drones, com tecnologia 100% brasileira. Líder na América Latina e sexta maior empresa de drones do mundo, reconhecida pela Drone Industry Insights, a companhia desenvolve soluções que impactam positivamente a vida das pessoas.

