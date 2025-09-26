XIII Semana Acadêmica da Computação da UFSCar começa no dia 29

UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza, de 29 de setembro a 3 de outubro, a XIII Semana Acadêmica da Computação (SECOMP). O evento será sediado no Campus São Carlos e promete reunir estudantes, professores, profissionais e entusiastas da área em uma programação diversificada e gratuita.

Programação e atividades

Durante os cinco dias, os participantes terão acesso a palestras, minicursos práticos, Hackathon, Desafio de Programadores e a tradicional competição de segurança digital Capture The Flag (CTF).

Outro destaque é o Enterprise Day, que aproxima empresas, estudantes e profissionais, criando um ambiente de networking e oportunidades de carreira.

Além da programação técnica, a SECOMP também contará com atividades culturais, promovendo integração em um ambiente descontraído.

Estrutura e locais

As atividades acontecerão em diferentes espaços do Campus São Carlos: no Departamento de Computação, no Auditório Bento Prado e nos Auditórios da Biblioteca Comunitária (BCo), todos localizados na área Norte da universidade. A organização informa que os participantes receberão certificados.

Inscrições e informações

As inscrições já estão abertas e a participação é gratuita.

A programação completa e mais informações podem ser conferidas no site oficial do evento: www.secompufscar.com.br

