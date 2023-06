Workshop reúne especialistas de Brasil, Inglaterra e Índia para debater drenagem sustentável

Erosão das margens do córrego compromete Parque Linear do Tijuco Preto - Crédito: Divulgação

A II Edição do “Workshop Internacional drenagem urbana sustentável e soluções baseadas na natureza: adaptação aos eventos extremos” acontece nesta segunda-feira, 12, durante todo o dia, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU/Makenzie, Campus Higienópolis, com a participação de convidados do Brasil, Inglaterra e Índia. Já Entre os dias 13 e 16, especialistas dos 3 países participam do II Curso de Inverno sobre drenagem urbana sustentável.

Durante cinco dias os participantes vão debater a aplicação de sistemas de drenagem urbana sustentável e soluções baseadas na natureza para incrementar a capacidade de resiliência das cidades brasileiras aos eventos extremos da mudança climática.

Para o evento, a Rede de Pesquisa Ciam Clima (CNPq/MAckPesquisa) trouxe pesquisadores do Reino Unido (International Water Association, Anglia Ruskin University e University of Reading), da Índia Indian Institute of Technology of Madras) e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Klimapolis (INCT CNPq), que acompanharão grupos de trabalho nos estudos de caso selecionados para o Curso de Inverno.

Os três casos selecionados que foram apresentados durante o I Workshop Internacional realizado em setembro de 2022, e estruturam os Grupos de Trabalho da pesquisa do Ciam Clima na região Metropolitana de São Paulo são: Grupo 1 - Sub-bacia Lageado / Itaim Paulista – Guaianazes – Zona Leste; Grupo 2 - Sub-bacia Antonico-Pirajuçara / Morumbi-Paraisópolis – Zona Sudoeste e Grupo 3 - Sub-bacia Perus-Juqueri-Cantareira / Perus – Zona Noroeste.

Os participantes do curso devem escolher um deles no primeiro dia do workshop. No dia 13 serão realizadas visitas de campo e os demais dias serão dedicados ao desenvolvimento do exercício nos ateliês 307/08, na FAU Mackenzie.

O coordenador do Workshop Internacional, professor Renato Anelli, da FAU/Makenzie, ressalta que as intervenções no córrego Tijuco Preto, realizadas entre os anos 2004 e 2006 pela Prefeitura de São Carlos, também serão apresentadas durante o evento. “Essas intervenções serão mostradas como exemplo bastante longevo de renaturalização de um trecho do córrego. Ele havia sido canalizado com tubos de concreto e a Prefeitura de São Carlos resolveu retirar essa tubulação e transformar a área num parque linear”, destacou.

Ainda segundo Anelli, que foi o secretário de Obras que deu início às intervenções do projeto, essa avaliação é muito importante para que se possa estabelecer novos parâmetros técnicos para futuras intervenções em outros lugares. “No caso do Tijuco Preto, a gente aprende que a falta de manutenção é fatal para ações como essa. Foi criado um parque ali, usado pela população e que, gradualmente nos últimos 10 anos, foi sendo abandonado, tratado como uma área verde qualquer, sem que se tenha ciência das necessidades de manutenção específica para esse tipo de infraestrutura”, finalizou.

A programação completa do “II Workshop Internacional drenagem urbana sustentável e soluções baseadas na natureza: adaptação aos eventos extremos”, pode ser conferida no Instagram @ciamclima. O evento será transmitido ao vivo no link https://www.youtube.com/watch?v=UEde-pFl-cU.

Leia Também