Workshop internacional completa 30 anos e acontece em novembro no ICMC São Carlos

Crédito: Divulgação

A cada dois anos, estudioso que atuam no campo de teoria de singularidades, geometria e aplicações se reúnem em São Carlos para o International Workshop on Real and Complex Singularities. Neste ano, o evento será online, acontecerá de 23 a 30 de novembro e será marcado por atividades comemorativas por que o encontro completa 30 anos desde sua primeira edição.

A iniciativa é realizada pelo Grupo de Teoria da Singularidade, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, e reúne pesquisadores jovens e renomados para relatar suas conquistas recentes, trocar ideias e abordar tendências de pesquisa, em um ambiente altamente estimulante.

Estão previstas 19 plenárias de 50 minutos cada, com pesquisadores de 10 países diferentes. As apresentações serão transmitidas ao vivo via Youtube e Facebook. Além disso, os participantes também terão acesso a 45 palestras gravadas, de 25 minutos cada, que ficarão disponíveis durante todo o tempo do evento.

A programação inclui, ainda, uma sessão de pôsteres, em que são apresentadas pesquisas na área por meio de vídeos curtos ou arquivos para leitura. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente, até o dia 15 de novembro, diretamente no site do encontro: worksing.icmc.usp.br.

