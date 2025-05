Wepink, marca de Virginia Fonseca, chega ao Shopping Iguatemi São Carlos

Wepink chega ao shopping Iguatemi - Crédito: reprodução Instagram

O Shopping Iguatemi São Carlos – que faz parte do portfólio de administração e investimentos do Grupo AD – está expandindo sua oferta de beleza e autocuidado com a chegada de uma grande novidade: o quiosque da Wepink, marca de cosméticos assinada pela influenciadora digital Virginia Fonseca, que conta com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. A inauguração, prevista para 21 de maio, promete trazer à cidade uma experiência exclusiva e envolvente no universo rosa da Wepink.

Reconhecida por sua proposta inovadora, a marca alia tecnologia, qualidade e acessibilidade em uma linha completa de produtos para cuidados com a pele, maquiagem de alta performance e saúde. A Wepink, que já é um sucesso em todo o Brasil, deve conquistar o público do Shopping Iguatemi São Carlos com sua abordagem moderna e eficaz, garantindo que cada pessoa se sinta ainda mais confiante no dia a dia.

“Bem-vindos ao seu único e essencial mundo rosa” é o conceito que define a Wepink, que veio para revolucionar o mercado de beleza com produtos que unem inovação, potência e cuidado.

A marca já é recordista em vendas no mercado brasileiro e, agora, os clientes do Shopping Iguatemi São Carlos poderão experimentar de perto toda a sua linha, mergulhando em uma experiência completa de beleza e autocuidado.

A franquia será comandada pela empresária Giovanna Lobanco. "A Wepink não é apenas uma marca, representa empoderamento, autoestima e inovação. Estamos nos preparando para levar esse mundo rosa com toda a potência que ele merece ao público do Shopping Iguatemi São Carlos”, afirma.

"A chegada da Wepink ao shopping demonstra nossa dedicação em trazer marcas de relevância nacional e experiências diferenciadas para o nosso público”, afirma Fábio Maria, Gerente Geral do Shopping Iguatemi São Carlos.

A inauguração da Wepink também reforça a atuação da AD Shopping como gestora voltada à inovação e à conexão com as novas demandas do varejo. “Buscamos sempre integrar marcas com forte apelo junto ao consumidor e alinhadas às tendências do varejo. Gestão focada em gerar valor tanto para o empreendimento quanto para o público”, comenta Paulo Muller, Coordenador de Administração Geral do Grupo AD.

