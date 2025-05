Votação para escolha de nome de onçinha será aberta neste domingo

Filhote de onça - Crédito: Divulgação

Uma dose extra de fofura e um convite à participação popular marcam o Dia das Mães neste domingo (11/05) no Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna”. O local estará com as portas abertas para que o público conheça a sua mais nova moradora: uma encantadora filhote de onça-pintada. Nascida em março e sob cuidados especiais, a pequena felina já pode ser visitada durante o horário de funcionamento do parque, de terça a domingo, das 8h às 16h30.

Filha de Tabatinga e Codajás (Koda), a oncinha representa uma nova esperança para a conservação da espécie. Sua chegada alegra a equipe do parque e se junta à história de seu irmão, Theodoro, que em novembro de 2024 foi transferido para a Associação Mata Ciliar para integrar importantes programas de reprodução em cativeiro, visando a futura reintrodução de onças-pintadas na natureza.

Para celebrar a chegada da filhotinha e envolver a comunidade, o Parque Ecológico e a Prefeitura de São Carlos lançam neste Dia das Mães uma campanha especial: a escolha do nome da nova moradora.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, a expectativa é que cerca de cinco mil pessoas visitem o parque neste domingo, aproveitando a data especial para participar da votação. "Escolhemos essa data por ser o Dia das Mães, um momento de união familiar, e queremos convidar todos a darem um nome para essa linda oncinha", destacou o secretário.

Os visitantes terão a oportunidade de votar em uma das seis opções de nomes sugeridos, depositando suas cédulas em uma urna localizada na frente do recinto. As opções são: Condessa, Sanca, Atenas, Guaianás, Tabajás ou Codatinga.

As opções de nomes para a filhote também celebram a história e a cultura local. Confira:

- Condessa: Uma homenagem a Anna Carolina de Mello Oliveira, a Condessa do Pinhal, figura importante na colonização de São Carlos.

- Sanca: Um apelido carinhoso e popular da cidade, especialmente entre os estudantes.

- Atenas: Uma referência ao título de "Atenas Paulista", dado a São Carlos por seu destaque na área da educação, com diversas universidades e escolas. A criação desse título é atribuída ao jornalista Eneas Camargo.

- Guaianás: Uma lembrança dos primeiros habitantes da região, os índios guaianases.

- Tabajás: E a mistura dos nomes dos pais. Taba de Tabatinga (Mãe) e Jás de Codajás (Pai).

- Codatinga: E a mistura dos nomes dos pais. Koda de Codajás (Pai) e Tinga de Tabatinga (Mãe).

Também é possível votar pela internet, basta clicar no link https://cidadao.saocarlos.sp.gov.br/ e acompanhar as redes sociais da Prefeitura para depois saber o resultado.

ALPACA – Mas em homenagem as mães que for visitar o Parque Ecológico neste domingo (11) também poderá conhecer mais uma integrante. No último dia 04 de maio nasceu um filhote de Alpaca, uma fêmea de cor chocolate. Filha de Rauana e Caramelo e irmã de Natalina, que nasceu em 24 de dezembro do ano passado, as duas ficarão no mesmo recinto a partir deste domingo.

Alpacas, animais ruminantes da família dos camelídeos (da qual também são as lhamas e as vicunhas), são nativos da Cordilheira dos Andes. São criadas principalmente no Peru, Chile e na Bolívia como fonte financeira principal, para o aproveitamento da sua lã. O hábito de cuspir também é comum na alpaca, que o utiliza para mostrar agressividade ou como método de defesa, mas ela é muito dócil.

