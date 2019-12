Voluntários Sertanejos do Bem distribuem brinquedos para crianças carentes

Crédito: Divulgação

Em mais uma ação de solidariedade, os Voluntários Sertanejos do Bem e amigos levaram alegria e diversão para as crianças carentes de São Carlos, com a distribuição de brinquedos e guloseimas.

Na manhã desta terça-feira, 24, véspera de Natal, os Voluntários Sertanejos do Bem acompanhados pelo Papai Noel percorreram os bairros São Carlos 8, Jardim Jacobucci, Jardim Real, Vila São José, Santa Marta entre outros e entregaram mais de 700 brinquedos para criançada, além de guloseimas como bala, pirulito, pipoca e outras.

Ubirajara Teixeira, o Bira, membro dos Voluntários Sertanejos do Bem, afirmou que a ação social foi um momento muito especial. “Sabemos das dificuldades que alguns pais tem de poder oferecer alguma lembrança para seus filhos no Natal e pensando nisso resolvemos arrecadar brinquedos e entregar para a criançada, o que nos mostrou o quanto é importante uma ação como esta, pois poder ver o brilho nos olhos de uma criança ao receber uma simples lembrança é gratificante”, observou.

Bira agradeceu a cada pessoa que fez qualquer tipo de doação e pôde colaborar para que as crianças tivessem uma manhã diferente. “Agradecemos as todas que pessoas que doaram e com isso contribuíram para que crianças carentes pudessem ter uma manhã especial”, ressaltou.

Os Sertanejos do Bem são bastante conhecidos em São Carlos e toda a região, onde colaboram em eventos beneficentes, seja almoços, cavalgadas, entre outros.

