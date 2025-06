Voluntários realizam ação solidária com entrega de sopa em São Carlos

No último sábado (28), a Moto Clube Lokas Brasil em ação conjunta com Insanos MC e mais 40 voluntários, promoveu uma ação social voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento, que teve início às 17h, aconteceu com ponto de apoio na sede do grupo Insanos, localizada na Rua Manoel Lembo, no Jardim Novo Horizonte.

A iniciativa teve como lema "Fazer o bem sem olhar a quem" e contou com a entrega de:

100 marmitas de sopa de legumes com macarrão e frango,

100 pães ,

100 garrafinhas de guaraná de 200 ml.

A distribuição foi feita em três locais estratégicos da cidade:

Cemitério Nossa Senhora do Carmo – Av. São Carlos, 5000 – Vila Marina Rodoviária de São Carlos – R. Jacinto Favoreto, 777 – Jardim Macarengo Av. Dr. Gildeney Carreri, 391 – bairro Gildeney

