Voluntários fazem a festa de crianças no Santa Angelina e São Carlos 8

Na véspera de Natal, terça-feira, 24, um grupo de voluntários em duas picapes, promoveram a união e a felicidade para crianças de famílias carentes do São Carlos 8 e Jardim Santa Angelina, ao distribuírem presentes e balas, com a presença do Papai Noel.

O gesto solidário foi realizado graças as doações conseguidas pelos voluntários que percorreram várias ruas dos dois bairros e distribuíram bolas e brinquedos.

Nas redes sociais deixaram uma mensagem de amor e carinho ao semelhante:

“A gentiliza é um ato de amor ao próximo e ao Criador. Uma linda estrada de doação e carinho. Não é difícil ser gentil, é uma entrega constante e a essência para receber bons frutos, além desse retorno, ela gera humildade e gratidão. Quem pratica esse belo ato, colhe sorrisos, respeito, amor e infinitas lembranças de gestos inesperados de solidariedade. É a extensão do amor de Deus e um afago na alma.

Gentileza sua linda seja sempre bem-vinda!

Agradecimentos a todos que colaboraram para esta causa onde conseguimos deixar o Santa Angelina e São Carlos 8 mais colorido.

Atenciosamente

Tiago Jambersi de Souza

Márcio Cardoso

Neto Rinaldi

Arthur Miranda

Entre todos fica aqui o meu muito obrigado”

