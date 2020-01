Voluntários entregam marmitas para moradores de rua durante a madrugada em São Carlos

Crédito: Divulgação

A união de forças entre uma dona de casa de 70 anos e um grupo de voluntários proporciona semanalmente, durante a madrugada, a alimentação a aproximadamente 70 moradores de rua em várias regiões de São Carlos.

A solidariedade semanal reúne esforços de pessoas que tem como finalidade única e exclusiva de “fazer o bem, sem ver a quem”.

O São Carlos Agora chegou aos envolvidos nesta corrente do bem que promove a união da dona de casa Regina Lima Bastos, 70 anos, do seu neto Cesar Augusto, de apenas 7 anos e dos comerciantes Rute Montemor Caetano, 32 anos e seu marido, Rafael Caetano, 29 anos, proprietários de uma lanchonete na Vila Prado.

SOLIDARIEDADE EM DUAS PARTES

A iniciativa em alimentar os moradores de rua partiu de Regina Bastos, que veio de Cotia/SP, onde já confeccionava marmitas para moradores de rua há 12 anos. Mudou-se para São Carlos há 5 anos e nos primeiros meses deixou o hábito de praticar solidariedade.

“Não fazia nada em São Carlos”, disse. “Até que um dia ganhei R$ 200 e tinha alimentos em casa. O desejo de fazer comida para quem não tem voltou. Mas como eu era de outra cidade, não sabia como entregar.

Neste interim, Rute e o marido entraram em cena. Fizeram amizade com dona Regina e passaram a se responsabilizar pela entrega ao lado de vários voluntários. Desde então, moradores de rua passaram a ter uma alimentação digna pelo menos uma vez por semana em São Carlos.

70 MARMITAS

Ao lado do neto de 7 anos, Regina monta até 70 marmitas toda semana. Mas não esconde que o desejo é de aumentar a produção. “Mas está difícil, pois os doadores não aumentar e conseguir a mistura é complicado. Muitas vezes tiro dinheiro do bolso. Mas faço isso com amor e carinho”, disse.

A dona de casa afirmou que moradores de rua, muitas vezes, vão até sua casa buscar o alimento. “Não sei como eles conseguem o meu endereço. Mas dou o alimento com todo amor no coração”.

COM “SUSTÂNCIA”

Dona Regina se vangloria ao dizer o que vai em cada marmita. “Quero oferecer uma boa alimentação a esses meninos e meninas”, disse, ao se referir aos moradores de rua. “Cada marmita tem farofa (com milho, cenoura, bacon, uva passa, ervilha e azeitona), coxa de frango, linguiça, arroz, feijão com courinho. Em outras, há macarronada com um molho suculento. Entregam ainda frutas, sonho e bolo com recheio de creme de leite e abacaxi”, disse.

RECURSOS

Além das doações espontâneas, dona Regina afirmou que os recursos chegam através da venda de panos de prato, rifas e dinheiro que retira de sua renda mensal. “Alguns donativos chegam de estabelecimentos comerciais e pessoas da nossa sociedade”, conta.

AMOR DE DEUS E SONHO

Indagada sobre o motivo que a leva a ajudar moradores de rua, foi objetiva. “O amor de Deus. Temos que ajudar. Eles estão nesta situação não por desejo próprio. Passaram (e passam) por problemas. Tenho 70 anos e irei ajudar até onde puder, pois tenho um sonho: conseguir uma chácara para abrigar essas pessoas. Que eles possam se higienizar, ter consultas médicas e odontológicas. Vou lutar para que isso aconteça um dia”.

FORÇA SÃO-CARLENSE

Se Dona Regina tinha dificuldades para levar marmitas aos moradores de rua, o casal de comerciantes proprietários de uma lanchonete na Vila Nery. Rute e Rafael, apoiados por um grupo de voluntários há seis meses entregam as refeições durante a madrugada.

“Normalmente na madrugada de segunda-feira para a terça-feira. Ficamos aproximadamente 2 horas na rua e vamos em vários pontos de São Carlos. Entregamos as marmitas no terminal rodoviário, na Catedral, na baixada do Mercadão, na praça Cel. Salles, na Praça Itália, entre outros pontos”, disse Rute.

“A gente ajuda no que pode. Fazemos também doações. Temos amor e carinho por eles e recebemos em troca muita gratidão e aprendizado”, disse Rute.

A comerciante afirmou que conheceu Regina por acaso, uma vez que ela era cliente de sua lanchonete. “Em uma certa oportunidade surgiu a conversa sobre alimentar moradores de rua e eu carregava esse desejo comigo. A dona Regina disse que fazia a refeição, mas não tinha quem fazia a entrega. Então me prontifiquei a fazer a ação e estou há seis meses levando as marmitas para os moradores de rua. Toda semana levamos o alimento e a palavra de Deus. Fazemos orações e fica a esperança de um dia poder tirar essas pessoas do abandono e estarem ao nosso lado, como integrantes da sociedade”, garantiu Rute.

A EQUIPE

Além de Rute e Rafael, integram a equipe de voluntários que semanalmente, durante a madrugada, entregam marmitas para os moradores de rua: Eliane Fabiano Montemor, 39 anos, comerciante,

Sidney Fabiano, 40 anos, comerciante, Isac Montemor, 44 anos, comerciante e Tatiana Aparecida Dos Santos, 27 anos, comerciante.

Os estabelecimentos que doam alimentos são os seguintes: Lanchonete Dog Mania, Hamburqueria Vila Nery, Burguer Lanches, Taty Lanches Aracy, Açaí Distribuidora, Restaurante do Bond, Restaurante Lenha e Prosa, HS Frios, Móveis Planejados Ideal,

Elisangela Sabino Depiladora, Sacolão Bem Estar e Dog Mania Tangará, além de muitas pessoas que, anonimamente, dão a sua importante contribuição.

DOAÇÕES

Quem quiser ajudar e fazer doação de alimentos, pode entrar em contato com dona Regina pelo fone 3372-6331 ou com Rute, pelo WhatsApp 16 99740-6718.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também