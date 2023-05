Voluntários entregam cestas básicas e brinquedos para crianças carentes

No último sábado (06) voluntários da igreja Cordeiro de Deus do Avivamento, que fica localizada na avenida Vicente Laurito nº 58 no Aracy 1, entregaram sopas, cestas básicas e brinquedos para as crianças carentes do bairro.

O grupo de voluntários, que participou no mesmo dia de um show na praça no bairro, também fez orações em escolas, devido aos últimos acontecimentos, percorreu o bairro e distribuiu mais de cem brinquedos, fazendo a alegria da criançada.

Para conhecer o trabalhgo do grupo, colaborar ou ser voluntários, é só entrar em contato no número (16) 91672746 ou ir pessoalmente na igreja que fica localizada na Vicente de Laurito nº 58, Cidade Aracy.

