sexta, 26 de dezembro de 2025
Cidade

Voluntários da Paróquia São Nicolau realizam ação social e distribuem brinquedos e doces no Natal

26 Dez 2025 - 21h14Por Jessica Carvalho R
Voluntários da Paróquia São Nicolau realizaram, no dia de Natal, uma ação social que levou alegria a crianças de diversos bairros de São Carlos. A iniciativa contou com a arrecadação de mais de 500 brinquedos e cerca de 2 mil saquinhos de doces, distribuídos ao longo da tarde.

A ação percorreu ruas dos bairros Abdelnur, Antenor Garcia e Zavaglia, levando o espírito natalino a famílias atendidas pela comunidade. Ao todo, cerca de 20 voluntários da própria paróquia participaram da mobilização, entre integrantes dos grupos da igreja e jovens, que se dedicaram de forma totalmente voluntária.

Segundo a organização, o objetivo foi proporcionar um Natal mais feliz às crianças e fortalecer valores como solidariedade, partilha e amor ao próximo. 

