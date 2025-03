Voluntarias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva realiza entrega de kits para mÃ£es e bebÃªs

Crédito: Divulgação

O grupo de voluntárias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, da Santa Casa de São Carlos, realizou mais uma entrega de kits para mães e recém-nascidos atendidos na instituição. A ação, que acontece regularmente, tem como objetivo proporcionar conforto e acolhimento às famílias nesse momento especial.

Os kits contêm peças de roupas de tricô, fraldas e itens de higiene para os bebês, além de kits de higiene para as mães, com sabonete, escova de dente, absorventes e outros itens essenciais. As roupas são novas ou seminovas, todas doadas com muito carinho e organizadas para atender às necessidades das famílias.

A coordenadora do grupo de voluntárias, Nilce Morillas, destacou a importância dessa iniciativa para a humanização do atendimento na maternidade. “Cada peça que compõe os kits foi doada e preparada com muito amor, pensando no bem-estar dos bebês e de suas mães. Essa entrega representa o carinho e o cuidado que queremos transmitir para essas famílias que passam por um momento tão especial e, muitas vezes, desafiador.”

Além dos kits para os bebês, também foram entregues os “polvinhos” de crochê, itens desenvolvidos especialmente para bebês prematuros, que ajudam a proporcionar conforto e segurança dentro das incubadoras. A coordenadora de enfermagem da maternidade, Eliane Sansão, ressaltou a importância dessas doações. “Esses kits fazem toda a diferença para as mães e os bebês, trazendo aconchego e acolhimento. Os polvinhos, em especial, têm um papel fundamental no desenvolvimento dos prematuros, ajudando-os a se sentirem mais seguros e tranquilos.”

A entrega contou com a participação da voluntária Maria Cristina Trevelin e da enfermeira horizontal da maternidade, Carla de Castro, reforçando a união de esforços entre a equipe assistencial e as voluntárias para garantir esse suporte às famílias. O grupo de voluntárias também conta com Cristiane Ciqueira, que contribui ativamente para essa iniciativa.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, destacou a importância do trabalho voluntário para a instituição. “A dedicação das voluntárias é um exemplo de solidariedade e cuidado. Essas doações representam mais do que itens materiais: são gestos de carinho que impactam positivamente a experiência das mães e bebês atendidos na nossa maternidade.”

Se tiver interesse em doar para a maternidade, entre em contato pelos telefones (16) 3509-1270 ou WhatsApp (16) 99230-9294.

