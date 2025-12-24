(16) 99963-6036
quarta, 24 de dezembro de 2025
Cidade

Voluntárias da Maternidade da Santa Casa recebem doação de roupas infantis

Itens foram doados pela Fraternidade sem Fronteiras e vão reforçar o acolhimento a mães e recém-nascidos

24 Dez 2025 - 06h20Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Voluntárias da Maternidade da Santa Casa recebem doação de roupas infantis -

O grupo de voluntárias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, da Santa Casa de São Carlos, recebeu uma doação de roupas infantis da Fraternidade sem Fronteiras, que contribuirá diretamente para o acolhimento e o cuidado dos recém-nascidos e de suas famílias atendidas pela instituição.

A entrega foi realizada por Marco de Luca, representante da Fraternidade sem Fronteiras, e contou com a presença do provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, da gerente de Suprimentos, Natália Franschetto, e da coordenadora da Captação de Recursos, Andréia Lourenço.

As roupas doadas serão destinadas às ações desenvolvidas pelo grupo de voluntárias da maternidade, que atua oferecendo apoio, carinho e assistência às mães e aos bebês durante o período de internação, contribuindo para um atendimento mais humanizado.

Marco de Luca destacou o propósito da iniciativa e a importância da Santa Casa. “A Fraternidade sem Fronteiras acredita que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. Poder contribuir com a maternidade da Santa Casa, por meio dessa doação, é uma forma de levar acolhimento e cuidado às famílias em um momento tão especial e sensível”, afirmou.

Para o provedor da Santa Casa, a doação reforça a relevância do trabalho conjunto com entidades solidárias. “Receber uma doação como essa é motivo de grande gratidão. A Fraternidade sem Fronteiras compartilha conosco o compromisso com o cuidado humanizado e com a dignidade das pessoas. Essas roupas representam mais do que itens materiais, representam afeto e solidariedade”, destacou Antonio Valério Morillas Junior.

Quem desejar contribuir com a instituição pode entrar em contato com a Central de Captação de Recursos da Santa Casa pelos telefones (16) 3509-1270 ou (16) 99230-9294.

Leia Também

PM resgata filhotes de gatos abandonados ás margens da vicinal Domingos Innocentini em São Carlos
Resgate22h15 - 23 Dez 2025

PM resgata filhotes de gatos abandonados ás margens da vicinal Domingos Innocentini em São Carlos

Natal humanizado leva carinho e acolhimento a bebês da UTI Neonatal da Santa Casa
Cidade16h59 - 23 Dez 2025

Natal humanizado leva carinho e acolhimento a bebês da UTI Neonatal da Santa Casa

Catedral de São Carlos celebra o Natal com várias missas
Cidade15h41 - 23 Dez 2025

Catedral de São Carlos celebra o Natal com várias missas

Patrulha Rural da PM realiza ação solidária de Natal na zona rural
Cidade14h55 - 23 Dez 2025

Patrulha Rural da PM realiza ação solidária de Natal na zona rural

UPAs de São Carlos terão horário especial para curativos durante recesso de fim de ano
Saúde12h53 - 23 Dez 2025

UPAs de São Carlos terão horário especial para curativos durante recesso de fim de ano

Últimas Notícias