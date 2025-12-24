Voluntárias da Maternidade da Santa Casa recebem doação de roupas infantis

O grupo de voluntárias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, da Santa Casa de São Carlos, recebeu uma doação de roupas infantis da Fraternidade sem Fronteiras, que contribuirá diretamente para o acolhimento e o cuidado dos recém-nascidos e de suas famílias atendidas pela instituição.

A entrega foi realizada por Marco de Luca, representante da Fraternidade sem Fronteiras, e contou com a presença do provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, da gerente de Suprimentos, Natália Franschetto, e da coordenadora da Captação de Recursos, Andréia Lourenço.

As roupas doadas serão destinadas às ações desenvolvidas pelo grupo de voluntárias da maternidade, que atua oferecendo apoio, carinho e assistência às mães e aos bebês durante o período de internação, contribuindo para um atendimento mais humanizado.

Marco de Luca destacou o propósito da iniciativa e a importância da Santa Casa. “A Fraternidade sem Fronteiras acredita que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. Poder contribuir com a maternidade da Santa Casa, por meio dessa doação, é uma forma de levar acolhimento e cuidado às famílias em um momento tão especial e sensível”, afirmou.

Para o provedor da Santa Casa, a doação reforça a relevância do trabalho conjunto com entidades solidárias. “Receber uma doação como essa é motivo de grande gratidão. A Fraternidade sem Fronteiras compartilha conosco o compromisso com o cuidado humanizado e com a dignidade das pessoas. Essas roupas representam mais do que itens materiais, representam afeto e solidariedade”, destacou Antonio Valério Morillas Junior.

Quem desejar contribuir com a instituição pode entrar em contato com a Central de Captação de Recursos da Santa Casa pelos telefones (16) 3509-1270 ou (16) 99230-9294.

