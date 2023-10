Voluntária busca doações para festa para as crianças no Santa Angelina

Local onde será realizada a festa das crianças no Santa Angelina - Crédito: Divulgação

O Dia das Crianças é dia 12 de outubro, mas a ajudante de padeiro Luziene Silva do Carmo, 34 anos, conhecida como ‘Nega do Babado’, movimenta todo o Jardim Santa Angelina para o Dia das Crianças Solidário, que pretende realizar a partir das 16h do dia 29 de outubro, um domingo, em uma área ocupada na Avenida Miguel Petrucelli, 100 (paredão do campus 2 da USP São Carlos). A estimativa é de que pelo menos 900 crianças possam ser atendidas. A maioria em vulnerabilidade social e provenientes de famílias extremamente carentes.

Luziene (ou Nega do Babado) trabalha com afinco para que o seu sonho seja realizado. Será a primeira ação social que ela pretende fazer todos os anos. Para tanto busca a doação de salsinhas, pão, molho de tomate e refrigerantes.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Luziene disse que aproximadamente 15 voluntários irão trabalhar no dia da ação social. “Já consegui uma pessoa que irá doar a pipoca e os pães no estabelecimento onde trabalho. O algodão doce eu mesmo irei pagar. Mas preciso de uma pessoa que seja nosso palhaço e alguém que pudesse bancar os brinquedos infláveis”, comentou.

Comovida

Luziene disse que é mãe e trabalhadora. Consegue dar conforto e alimento para os filhos, mas afirmou que reside numa região carente de São Carlos e vê crianças carentes passando necessidades.

“Isso mexe com a gente. Fico comovida, pois a gente sente a tristeza delas. Por isso que tomei essa atitude. Que esta iniciativa do Dia das Crianças Solidário vingue e pelo menos uma vez por ano possa fazer a criança feliz, brincar, comer um doce e ter um alimento diferente. Pelo menos em um dia”, finalizou.

Quem puder ajudar e obter informações sobre a ação social, basta entrar em contato pelo fone 16 99306-1674.

Leia Também