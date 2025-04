Volume de chuvas em São Carlos pode ser até 40% menor no outono

Imagem Ilustrativa - Crédito: SCA

De acordo com institutos como o INPE e o INMET, o volume de chuvas previsto para São Carlos entre abril e junho deve chegar a 140 milímetros, sendo 60 mm em abril, 50 mm em maio e 30 mm em junho. A média histórica de chuvas neste período é de 224 milímetros, o que significa que poderemos ter uma nível de chuvas entre 30% a 40% abaixo disso.

O agrônomo e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, José Ricardo Pezzopane, explica que São Carlos produz, além de cana de açúcar, soja, milho, café, laranja, limão, frutas, além de também mante pecuária de gado de leite e gado de corte. “Todas estas culturas sofrem. A exceção é a cana, que não enfrenta tantos problemas”, destaca o especialista.

Este outono de poucas chuvas, segundo Pezzopane, pode apresentar muitos problemas para a produção agropecuária. “Estamos num período que historicamente chove menos. Nestes próximos três meses e não há previsão de chuvas acima da média. Isso prejudica várias culturas, como a soja e o milho. A falta d’água acarreta em problemas para a produção de legumes, verduras, frutas, cereais e etc”, comenta.

Na pecuária, o agrônomo explica que as pastagens são diretamente prejudicadas com a seca, com alta redução na alimentação dos animais. Neste item a prevenção por parte dos produtores é a silagem.

De acordo com Pezzopane, a tendência a curto e médio prazo é que com as dificuldades de produção no campo por conta da crise hídrica, os preços dos alimentos se mantenham altos. Segundo ele, existem tecnologias para a produção alternativa, como irrigação, produção em estufas e hidroponia, porém, ele alerta que são recursos que encarecem a produção.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL- Pezzopane explica que a pesquisa agropecuária tem utilizado a inteligência artificial para, principalmente para antecipar cenários. “Numa época em que enfrentamos os chamados extremos climáticos, é uma ferramenta muito importante”, comenta.

