quarta, 10 de dezembro de 2025
Cidade

Volume de chuva já passa de 130 mm e Defesa Civil mantém alerta

10 Dez 2025 - 09h08Por Da redação
A Defesa Civil de São Carlos informou, na manhã desta quarta-feira (10), que o município permanece em estado de atenção devido à continuidade das chuvas. Segundo o boletim meteorológico divulgado às 7h30, o acumulado de chuva registrado somente hoje já atingiu 11,2 mm, chegando a 133,20 mm no total deste mês.

A média esperada para dezembro é de 266,09 mm, o que significa que mais de 50% do volume previsto para todo o mês já foi registrado nos primeiros dez dias.

De acordo com o órgão, a chuva deve continuar de forma intermitente ao longo do dia. O estado de atenção permanece como medida preventiva, principalmente diante da possibilidade de novos acumulados que podem impactar áreas de risco, encostas, vias sujeitas a alagamentos e regiões próximas a córregos.

