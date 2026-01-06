(16) 99963-6036
terça, 06 de janeiro de 2026
Cidade

Volta às aulas: pais devem verificar uso e certificação do tacógrafo no transporte escolar

05 Jan 2026 - 23h10Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Van escolar - Crédito: divulgação/PMSCVan escolar - Crédito: divulgação/PMSC

Com o retorno às aulas, pais e responsáveis precisam redobrar a atenção na hora de contratar o serviço de transporte escolar. Um item essencial — e muitas vezes desconhecido pelos consumidores — é o cronotacógrafo, popularmente chamado de tacógrafo, equipamento de uso obrigatório em veículos utilizados no transporte de estudantes.

O cronotacógrafo registra informações fundamentais sobre a condução do veículo, como velocidade desenvolvida, distância percorrida, tempo de direção e períodos de parada. Esses dados possuem validade legal e podem ser utilizados em casos de acidentes, denúncias de direção perigosa ou investigações por órgãos de trânsito.

Além de obrigatório, o equipamento deve passar por verificação metrológica periódica, garantindo a confiabilidade das informações registradas. Os ensaios são encaminhados ao Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania. Após análise técnica do relatório e do disco ou fita de ensaio, sendo aprovado, é emitido o certificado de verificação, com validade de dois anos em todo o território nacional.

Atenção à regularidade do veículo

Pais e responsáveis devem verificar se a van ou o ônibus escolar possui o certificado de verificação do tacógrafo dentro do prazo de validade. De acordo com o artigo 105 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), o uso do cronotacógrafo é obrigatório, inclusive no transporte escolar.

A situação do equipamento pode ser consultada de forma online por meio do site oficial do sistema de cronotacógrafos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ).

Como obter o certificado

Para obter o certificado de verificação, o proprietário do veículo deve cumprir duas etapas obrigatórias:

Lacração do equipamento;

Ensaio técnico em posto credenciado pelo Inmetro, que avalia se o instrumento está de acordo com a legislação vigente.

O descumprimento das exigências pode resultar em penalidades aplicadas pelos órgãos de trânsito, além de autuações durante fiscalizações do Ipem-SP.

“Caixa-preta” do transporte escolar

Considerado a “caixa-preta” de vans escolares, ônibus e caminhões, o cronotacógrafo armazena dados essenciais para a segurança viária. O equipamento utiliza disco diagrama de papel ou fita, que deve ser substituído a cada 24 horas ou a cada sete dias, dependendo do modelo, preservando o histórico de velocidade, distância e tempo de direção do motorista.

Somente em 2025, o Ipem-SP realizou a verificação de 230.611 cronotacógrafos, reforçando a importância da fiscalização para a segurança de crianças, adolescentes e demais usuários das vias.

A orientação é clara: antes de contratar o transporte escolar, verificar a regularidade do veículo e do tacógrafo pode fazer a diferença na segurança dos estudantes.

Leia Também

Curso gratuito de costura segue com inscrições abertas em São Carlos
Cidade19h52 - 05 Jan 2026

Curso gratuito de costura segue com inscrições abertas em São Carlos

Usuários relatam problemas na emissão de Nota Fiscal após migração para sistema nacional
Instabilidade18h44 - 05 Jan 2026

Usuários relatam problemas na emissão de Nota Fiscal após migração para sistema nacional

Invasão de Trump objetivou controle do petróleo, destaca cientista política da UFSCar
Crise na Venezuela 17h50 - 05 Jan 2026

Invasão de Trump objetivou controle do petróleo, destaca cientista política da UFSCar

Prefeito Netto entrega UBS do Azulville reformada e ampliada em São Carlos
Cidade17h49 - 05 Jan 2026

Prefeito Netto entrega UBS do Azulville reformada e ampliada em São Carlos

Fiscalização divulga balanço da Operação Natal
Cidade15h23 - 05 Jan 2026

Fiscalização divulga balanço da Operação Natal

Últimas Notícias