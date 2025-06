Volkswagen abre inscrições para o 1º edital Somando Impactos

A Fundação Grupo Volkswagen que promove mobilidade social por meio da inclusão produtiva e do fortalecimento de capacidades locais está com inscrições abertas para o 1º Edital Somando Impactos – Projetos Incentivados 2025. A chamada tem como objetivo identificar iniciativas que promovem a inclusão produtiva por meio de projetos aprovados por leis de incentivo fiscal, reforçando o compromisso da Fundação com o fortalecimento das capacidades locais e a geração de oportunidades para a mobilidade social. Em 2024, para além de seu investimento social próprio que ultrapassou R$ 11 milhões, a Fundação Grupo Volkswagen gerenciou mais de R$ 10 milhões em projetos incentivados, realizados com recursos de empresas parceiras, que beneficiaram direta e indiretamente mais de 220 mil pessoas.

O 1º Edital Somando Impactos – Projetos Incentivados 2025 contempla projetos aprovados e aptos à captação de recursos pelas seguintes legislações: Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa (FDI) e Fundo para a Infância e Adolescência (FIA). Não há limite de projetos por proponente nem garantia de valor a ser destinado. A seleção e eventuais aportes consideram a aderência das propostas à estratégia de investimento social e a disponibilidade de recursos por parte das empresas parceiras da Fundação.

“Esse edital faz parte do nosso projeto Somando Impactos, iniciativa que está sendo lançada em 2025 pela Fundação Grupo Volkswagen com o objetivo de potencializar o investimento social privado nos territórios onde atuamos. Para isso, além dos recursos próprios que a Fundação já direciona e que devem ultrapassar R$ 13 milhões neste ano, também estamos mapeando oportunidades para que empresas parceiras possam somar impactos pela mobilidade social, com foco em projetos incentivados que contribuam para a inclusão produtiva. Ao mesmo tempo, o Somando Impactos oferecerá a organizações sociais de base comunitária parceiras formações voltadas à elaboração e submissão de projetos nas diferentes leis de incentivo, a fim de fortalecer essas capacidades e incentivar que os recursos cheguem às suas comunidades”, explica Vitor Hugo Neia, diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen.

Foco em inclusão produtiva e impacto territorial

Os projetos devem ter como foco principal a inclusão produtiva, com ações nas áreas de fomento ao empreendedorismo, geração de emprego e renda, cooperativismo e associativismo, fortalecimento de redes e produção de conhecimento com foco em inclusão produtiva, por exemplo, a depender das características de cada lei de incentivo. A Fundação dará preferência a propostas que contemplem seus territórios prioritários de atuação: São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP), Vinhedo (SP), São Carlos (SP), São José dos Pinhais (PR), Resende (RJ) e Salvador (BA). Nesta edição, Niterói (RJ) também será contemplada.

Os projetos serão avaliados com base em critérios que reforçam o compromisso da Fundação com a equidade e o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, terão destaque as iniciativas voltadas a mulheres, pessoas negras, jovens entre 15 e 29 anos, pessoas LGBTQIAPN+ e indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, entre outros públicos-alvo. Também será valorizado o impacto ambiental positivo das ações propostas, assim como a sua capacidade de contribuir concretamente para a redução das desigualdades sociais nos territórios onde serão implementadas.

Inscrições e seleção

As inscrições estão abertas entre 2 de junho e 31 de julho de 2025, por meio de formulário eletrônico disponível neste link. Propostas enviadas fora do prazo ou com documentação incompleta não serão consideradas. Além disso, a Fundação Grupo Volkswagen não garante a aprovação nem o aporte em nenhum projeto, cabendo às empresas parceiras a decisão pelo investimento.

A seleção ocorre em etapas, com auditoria, análise de compliance, avaliação por comitê interno e formalização do patrocínio. Eventuais aportes estão previstos para os meses de novembro e dezembro de 2025. O edital completo, com critérios de elegibilidade e orientações para participação, está disponível neste link. A condução técnica do edital será realizada em parceria com a Simbi, que auxiliará na análise das propostas e no suporte às organizações proponentes.

