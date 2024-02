Vizinhos do São Carlos Clube reclamam de som alto durante festa de pré-Carnaval

Moradores vizinhos do São Carlos Clube entraram em contato com o São Carlos Agora para reclamar do barulho excessivo do som de uma festa de pré-carnaval que começou na noite de ontem e avançou pela madrugada deste domingo (4). Um vídeo gravado por volta das 2h e enviado à nossa redação mostra quão alto estava o som. Segundo eles, o problema é recorrente.

“Boa noite, gostaria de pedir ajuda para uma situação que se repete inúmeras vezes aqui na nossa cidade. O São Carlos Clube promove festas em perímetro urbano com uma poluição sonora absurda, durante a madrugada. É extremamente desrespeitoso com os cidadãos, especialmente com os trabalhadores. Amanhã vou cedo para hospital e não consegui dormir por conta desse absurdo”, disse uma moradora de um prédio que fica na avenida São Carlos.



O espaço está aberto caso a diretoria do clube queira se pronunciar.

