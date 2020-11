Vizinhos denunciaram dono da "Casa dos Transformers"

Crédito: Maicon Ernesto

Em nota enviada ao São Carlos Agora, a Prefeitura Municipal informou que a Casa dos Transformers, localizada na rua Rua Actavio Binotto, nº 134, Jardim Acapulco, foi objeto de representação de moradores, do entorno, por meio da Ouvidoria Municipal, no mês de março de 2020, os quais exigiram uma ação do poder público. Na representação, disseram que no local são produzidos e comercializados robôs e que em tese seria irregular por se tratar de loteamento exclusivamente residencial. Jairo Cesar Milani negou que comercializa os robôs em sua casa.

Diante das denúncias de moradores e das irregularidades encontradas referentes ao uso do passeio público, a Prefeitura informou que apenas solicitou a retirada das esculturas da calçada, que em nenhum momento o proprietário foi forçado a retirar os robôs que estão no perímetro do imóvel.

A prefeitura informou ainda que o município, por meio do Departamento de Artes e Cultura gostaria de instalar os robôs em Praça Pública específica ou autorizar exposição no Museu de Ciência e Tecnologia. "O diálogo está aberto, a orientação da gestão é de incentivar todo trabalho de Artes e Cultura no município de São Carlos".

R$ 20 mil por mês

Após ser notificado em agosto pela Prefeitura Municipal para apresentar um projeto referente a "Casa dos Transformers", no Jardim Acapulco, o dono do imóvel protocolou uma carta junto a Secretaria de Habitação pedindo ajuda ao município. "Peço ajuda que está casa permaneça em Nossa São Carlos, como um ponto turístico de nossa cidade, assim como é já conhecida", diz um trecho da carta enviado por Jairo Cesar Milani.

Ainda segundo a carta, cerca de 2 mil visitantes vão até o local visitar as esculturas que são feitas com material reciclado.

Jairo alega que não cobra pelas visitas e não tem recursos financeiros. Ele quer levar o projeto para praças públicas e museus.

Por fim, encerra dizendo que o projeto custaria para a cidade o valor de R$ 20 mil mensais.

