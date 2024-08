SIGA O SCA NO

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

A operadora Vivo está enfrentando problemas em sua rede de fibra óptica em São Carlos na noite desta sexta-feira (9). A instabilidade, que afeta diversas regiões da cidade, tem causado interrupções no serviço de internet para os clientes.

Segundo a Vivo, equipes técnicas já estão trabalhando para identificar e solucionar a causa do problema, com previsão de retorno do sinal às 22h.

