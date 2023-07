Vítima de incêndio consegue transferência para hospital especializado em queimados

Crédito: arquivo pessoal

Rogério Castellan, 46, que teve queimaduras graves durante um incêndio em uma residência na última segunda-feira (17), conseguiu transferência para um hospital especializado em Ribeirão Preto. A informação foi confirmada pela irmã, Priscila Castellan, na manhã desta sexta-feira (21).

Desde do dia do incidente, Rogério aguardava na Santa Casa por uma vaga via sistema de regulação de vagas do estado (CROSS). Ele sofreu queimaduras nas duas pernas, mãos, rosto e vias aéreas superiores e pulmões.

