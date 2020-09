Vítima de acidente na SP-215 segue internada, mas estável

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Permanece internada na Santa Casa de São Carlos a jovem de 22 anos, passageiro do Monza que se envolveu em um grave acidente na noite desta quarta-feira (9), na rodovia SP-215, entre São Carlos e Ribeirão Bonito.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o estado de saúde de Bianca Vitoria é estável e ela está no quarto.

Os sogros dela morreram no acidente. Os corpos deles serão sepultado às 17h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

