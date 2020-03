Visitas à Embrapa São Carlos estão suspensas até 13 de abril

O centro de pesquisa costuma receber visitantes nacionais e estrangeiros - Crédito: Ana Maio

Seguindo recomendações da Diretoria Executiva, as visitas às instalações da Embrapa estão suspensas em todo o país, incluindo a Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos-SP). A medida visa conter o avanço da Covid-19 por meio da restrição de contatos físicos. A princípio, a suspensão vale por 30 dias.

Instalado na fazenda Canchim, o centro de pesquisa costuma receber visitantes internacionais e de todo o Brasil em busca de soluções tecnológicas para a agropecuária. De acordo com o SGTT (Setor de Gestão de Transferência de Tecnologia), seis visitas técnicas foram canceladas no início desta semana.

Outro público atendido pela Embrapa são estudantes do ensino fundamental no programa Embrapa & Escola. No ano passado, 674 alunos da rede pública visitaram as instalações da Embrapa Pecuária Sudeste e da Embrapa Instrumentação para conhecer as pesquisas desenvolvidas. A organização do Embrapa & Escola deste ano adiou a capacitação de professores que estava marcada para 13 de abril.

Eventos internos, como seminários, treinamentos, workshops e cursos também foram suspensos. Na sexta-feira, o centro de pesquisa divulgou o adiamento do VI Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos (SPARH), que ocorreria nesta quinta e sexta-feira (19 e 20).

